Возможно повышение ставки ЦБ РФ до 7% к концу 2021г - ПСБ

Возможно повышение ключевой ставки ЦБ РФ до 7% к концу текущего года, сообщается в обзоре Промсвязьбанка (ПСБ).

"Сценарий реализации сезонной дефляции в августе-сентябре остается высоковероятным. В то же время мы сомневаемся в том, что данный фактор будет доминирующим. Устойчивый рост цен на услуги и непродовольственные товары сдвинет формирование понижательного инфляционного тренда на четвертый квартал 2021 года. Снижение инфляции начнется со значительно более высоких уровней. Для возврата инфляции к таргету (4%) потребуется больше времени, и нет уверенности в том, что это произойдет в 2022 году. В таких условиях мы значительно ухудшаем прогноз инфляции на конец 2021 года (с 4,8% до 6% г/г), - пишет эксперт ПСБ Денис Попов. - Полагаем, что примерно до этих же уровней Банк России 23 июля повысит свою оценку прогнозируемой инфляции (текущий прогноз - 4,7-5,2%). Устойчивый рост инфляции и риски ее более продолжительного отклонения вверх от таргета означают, что ЦБ продолжит повышать ключевую ставку. Она точно будет выше 6% и может быть поднята до 7% к концу текущего года".

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