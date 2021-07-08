Снижение цен на нефть может продолжиться еще некоторое время - "Открытие Брокер"

Снижение цен на нефть может продолжиться еще некоторое время, считает аналитик по товарным рынкам инвестиционной компании "Открытие Брокер" Оксана Лукичева.

"Дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от принятия или затягивания принятия решения ОПЕК+. Проблема между Саудовской Аравией и ОАЭ носит фундаментальный характер региональной конкуренции, что усложняет решение вопроса. Решение о добыче до апреля 2022 года вполне можно принять отдельно от решения о продлении соглашения, чтобы сдержать дисбаланс рынка. Полагаю, что это решение будет принято в ближайшие недели, но может повлечь за собой продолжение коррекции цен на нефть вниз, так как текущий уровень цен чрезмерно высок для слабой экономики и тормозит восстановление", - отметила эксперт в ходе онлайн-конференции "Рынок нефти - на пороге новой ценовой войны".

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