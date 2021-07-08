Возможен подъем ставки ЦБ РФ не более чем на 50 б.п. на заседании 23 июля - Райффайзенбанк

Аналитики Райффайзенбанка ожидают подъема ключевой ставки ЦБ РФ не более чем на 50 б.п. на заседании 23 июля 2021 года, говорится в обзоре .

"Несмотря на видимое отсутствие улучшений в динамике оперативных индикаторов и инфляции, мы все же полагаем, что ЦБ РФ воздержится от жестких шагов при принятии решения по ключевой ставке (более +50 б.п.) на ближайшем заседании 23 июля, опираясь в большей степени на дезинфляционный характер факторов, которые начнут играть важную роль в ближайшие месяцы", - отмечают эксперты.

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