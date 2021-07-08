Рубль днем заметно дешевеет к доллару и евро на фоне продолжающей снижаться нефти

Москва. 8 июля. Доллар и евро растут на "Московской бирже" в четверг днем, рубль слабеет к бивалютной корзине на фоне продолжающей снижаться нефти.

Курс доллара США составил 75,16 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 45 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов. При этом доллар торгуется выше 75 руб./$1 впервые с 4 мая. Евро стоил 88,94 руб./EUR1, подорожав на 85,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 63,11 копейки - до 81,36 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 9 июля на 1,1372 рубля, до 75,1952 руб./$1, и увеличил курс евро на 1,2167 рубля, до 88,7755 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль заметно дешевеет к доллару и евро на дневных торгах на фоне продолжающей снижаться нефти. Инвесторы по-прежнему ждут сигналов от стран ОПЕК+, которые пока так и не пришли к соглашению относительно уровней добычи с августа текущего года. Переговоры министров стран ОПЕК+, начавшиеся на прошлой неделе, зашли в тупик.

Большинство государств поддерживает увеличение производства на 400 тыс. баррелей в сутки со следующего месяца и продление сделки до конца 2022 года. Исключением являются ОАЭ, которые готовы поддержать увеличение добычи, но не продление сделки, настаивая на увеличении своей референтной базы снижения добычи после апреля 2022 года.

Кроме того, трейдеры продолжают анализировать протокол заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США и сигналы относительно будущей денежно-кредитной политики (ДКП) регулятора. Протокол июньского заседания ФРС, опубликованный в среду, показал, что некоторые из руководителей американского ЦБ видят возможность более раннего, чем ожидалось, сокращения объемов стимулирования Федрезервом на фоне быстрого роста экономической активности в США.

Другие участники, однако, отмечали, что более слабые, чем ожидалось, майские данные по рынку труда США требуют от ФРС проявить терпение в планировании следующих шагов.

В целом руководители Федрезерва в ходе заседания 15-16 июня пришли к заключению, что прогресс в движении к целям центробанка пока недостаточный, хотя и будет продолжаться.

Глава Федерального резервного банка (ФРБ) Атланты Рафаэль Бостик сказал в ходе виртуального выступления после публикации протокола, что момент, когда ФРС начнет сокращать программу ежемесячного выкупа облигаций на сумму $120 млрд, приближается. При этом он не уточнил сроков, в которые это может произойти.

Тем временем, глава департамента денежно-кредитной политики Банка России Кирилл Тремасов заявил, рост экономики РФ в 2021 году будет выше текущих прогнозов Центробанка.

"Оно (восстановление экономики - ИФ) немного затормозилось в четвертом квартале прошлого года, когда пошла вторая волна пандемии, и мы сами опасались, что это может снова вызвать спад. Но ничего подобного, экономика продолжила расти. Сейчас рост даже ускорился, мы возвращаемся на докризисный уровень", - сказал Тремасов в интервью "Коммерсантъ-Ярославль".

Актуальный прогноз ЦБ предусматривает рост ВВП в коридоре 3-4%. Пересмотренный прогноз будет опубликован в день опорного заседания совета директоров ЦБ 23 июля.

ЦБ 23 июля также обновит прогноз по инфляции на 2021 год - апрельский вариант (4,7-5,2%) на фоне всплеска потребительских цен выглядит явно неактуальным. На 5 июля накопленная с начала года инфляция составила уже 4,53%.

"Да, сейчас в силу пандемии произошло отклонение инфляции от цели, она составляет более 6%. Но важно понимать, что Банк России продолжает работать, и инфляция вернется к 4%. В августе-сентябре, возможно, мы увидим дезинфляционные процессы, связанные с урожаем. К концу года мы ждем инфляцию ниже текущих значений. Возвращение к цели в 4% мы прогнозируем во второй половине 2022 года. И в дальнейшем мы видим инфляцию вблизи этой цифры", - подчеркнул Тремасов.

Цены на нефть продолжают опускаться в четверг после существенного снижения накануне. Внимание рынка направлено на данные о запасах в США, на этой неделе они будут опубликованы на день позже, чем обычно, поскольку понедельник в Штатах был выходным.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК составляет $72,86 за баррель, что на 0,78% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $71,52 за баррель, что на 0,94% ниже итогового значения предыдущей сессии.

Данные Американского института нефти (API), опубликованные в среду, показали снижение запасов нефти в США за неделю, завершившуюся 2 июля, на 7,983 млн баррелей. Падение отмечено седьмую неделю подряд.

Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидают, что доклад министерства энергетики покажет сокращение недельных запасов нефти на 6,2 млн баррелей.

"Рубль и другие валюты EM преимущественно слабеют в четверг. На рубль продолжает негативно влиять слабое состояние спроса на риск на фоне ухудшения перспектив восстановления экономики. Продолжающееся падение нефтяных котировок также негативно для российских активов. Впрочем, поддержать рубль могут продажи валютной выручки фирмами-экспортерами в рамках подготовки к выплате дивидендов. В целом текущая ситуация на рынке видится чрезмерно негативной, и у курса пары "доллар-рубль" есть потенциал к снижению", - говорят аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

"Падение рубля набирает обороты - в четверг доллар превысил уровень 75 рублей впервые с начала мая, открывшись гэпом вверх. Пара "доллар-рубль" коснулась максимумов в районе 75,4 руб./$1, откуда слегка отступила, но сохраняет боевой настрой, что сулит нашей валюте новые потери. Рубль оказался под мощным многосторонним давлением, в условиях которого наблюдаемый сценарий выглядит неминуемым. Индекс доллара, которого не сломила более "голубиная" риторика протокола ФРС в сравнении с тоном заседания, добрался до новых максимумов начала апреля. Тем временем нефть от недавних долгосрочных пиков отступила уже на 7% и остается в оборонительной позиции, нервно ожидая преодоления разногласий внутри ОПЕК+. Негатива добавляет общее бегство от рисков, которое по цепной реакции приобрело повсеместный характер, перекинувшись и на российские фондовые индексы. Добавим сюда призрак санкционной угрозы и бюджетное правило, и складывается, откровенно говоря, "медвежья" картина, по крайней мере на данном этапе", - полагает аналитик департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов по преимуществу выросли в четверг по сравнению с предыдущим торговым днем. Исключение составила ставка на срок 1 месяц, которая осталась на прежнем уровне - 5,88% годовых. Ставка MosPrime Rate "овернайт" поднялась на 3 базисных пункта (б.п.) - до 5,62% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок повысились на 2 б.п. - до 5,71% годовых. Ставка на срок 3 месяца выросла также на 2 б.п. - до 6,56% годовых, ставка на срок 6 месяцев увеличилась на 4 б.п. - до 6,65% годовых.