Подъем ставки ЦБ РФ на 100 б.п. на заседании 23 июля всё более вероятен - Sber CIB

Повышение ключевой ставки Банка России сразу на 100 б.п. по итогам заседания 23 июля 2021 года становится всё более вероятным, считают аналитики Sber CIB.

Это обусловлено, по их мнению, несколькими факторами:

- Годовая инфляция остается высокой. В июне она ускорилась до 6,5% с майских 6%. Хотя ее месячные темпы снижаются (рост цен в июне замедлился до 0,69% по сравнению с майскими 0,74%), этот процесс всё равно идет медленно. К тому же появился новый риск ускорения инфляции, связанный с ослаблением рубля.

- Риторика ЦБ ужесточилась. Хотя с марта текущего года Банк России уже повысил ставку с 4,25% до 5,5%, он, судя по всему, продолжает считать денежно-кредитную политику мягкой.

- Пересмотр прогнозов по инфляции. "Когда Банк России пересматривает прогнозы, он, как правило, меняет ключевую ставку сильнее, чем обычно", - отмечают в инвестбанке.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.