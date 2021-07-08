Текущие уровни котировок акций М.Видео интересны для покупок - "ВТБ Мои Инвестиции"

Текущие уровни котировок акций "М.Видео" интересны для вложений в бумаги компании, считают аналитики инвестиционной платформы "ВТБ Мои Инвестиции".

"М.Видео" направляет 100% чистой прибыли на дивиденды, а доходность за следующие 12 месяцев может составить 12%. Наша цель по бумаге находится в районе 800 рублей. Потенциал роста составляет более 25% без учета дивидендов", - сообщили эксперты в своем аудиоподкасте.

Амбициозная стратегия роста компании предполагает удвоение оборота товаров к 2025 году - до 1 трлн руб., отметили в "ВТБ Мои Инвестиции".

"М.Видео" располагает обширной логистической платформой, которая дает компании преимущество перед маркетплейсами, а оценка "М.Видео" является одной из наиболее привлекательных в розничной торговле (прогноз EV/ EBITDA на 2021 год составляет 5,4x, а коэффициент P/E составляет 9,1x), указали аналитики.

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