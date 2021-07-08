Индекс S&P 500 проведет торги в четверг, вероятно, в диапазоне 4300-4350п - "Фридом Финанс"

Индекс S&P 500 проведет предстоящую торговую сессию в четверг, вероятно, в диапазоне 4300-4350 пунктов, полагает аналитик "Фридом Финанс" Эркен Кичибаев.

"Технически S&P 500 продолжает движение в долгосрочном восходящем тренде. Накануне индекс широкого рынка достиг нового исторического максимума. Уровень 4400 пунктов по-прежнему выступает основной целью для "быков". Индикатор RSI находится в зоне перекупленности, поэтому риск краткосрочной коррекции постепенно растет. В четверг на премаркете мы отмечаем склонность инвесторов к фиксации позиций, поэтому обращаем внимание на область поддержки в районе 4300-4315 пунктов. Преодоление этой отметки станет негативным краткосрочным сигналом", - отмечает эксперт инвесткомпании.

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