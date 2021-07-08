Риски падения цены акций "Детского мира" к 133 руб. в настоящее время повышены - "Велес Капитал"

Риски падения котировок акций "Детского мира" к уровню в 133 рубля за бумагу в настоящее время повышены, считает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова.

"Котировки акций "Детского мира" в четверг упали на фоне закрытия реестра по дивидендам за 2020 год. С технической точки зрения, цена бумаги после дивидендного разрыва вышла за основание фигуры "нисходящий треугольник" (147,50 руб.), в связи с чем можно говорить о повышенных рисках развития падения к 133 руб. (разница между основанием и вершиной треугольника) - к минимумам с марта. Сигнал может быть отменен при закреплении цен в ближайшие сессии выше сопротивления 152 руб. Ближайшая поддержка расположена у 141 руб.", - отмечает эксперт.

Следующее корпоративное событие по эмитенту. обращает внимание Кожухова, назначено на 15 июля, когда "Детский мир" опубликует операционные результаты за второй квартал текущего года.

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