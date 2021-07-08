"Финам" открыл торговую идею: покупать акции En+ с целью 917 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции En+ Group с целью 917 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 4-12 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 14,48%, стоп-приказ: 764 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Растущий спрос на алюминий, связанный с развитием рынка электромобилей и строительством энергетической инфраструктуры, обеспечивает компании фундамент для долгосрочного развития. Положительным триггером для компании является также тенденция по охране окружающей среды и экологии. В начале июня En+ объявила о продаже миллиона сертификатов возобновляемой энергии I-REC оператору крупнейшего в России ЦОДа для майнинга криптовалют BitRiver. Негативный эффект от введения экспортных пошлин уже заложен в цене, что позволяет инвесторам акцентировать внимание на аргументах долгосрочного характера, вследствие чего восходящий тренд продолжится", - пишут эксперты "Финама".

"С технической точки зрения, котировки бумаг En+ находятся у нижней границы долгосрочного восходящего канала. Мы рекомендуем открывать длинную позицию от текущего уровня. При покупке на 12% от объема портфеля и выставлении стоп-заявки на уровне 764 рубля риск на портфель составит 0,55%", - указывают в инвесткомпании.

En+ Group - мировой лидер по производству низкоуглеродного алюминия и возобновляемой энергии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.