"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Chevron с целью $120

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Chevron Corp. с целью $120 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 16%, стоп-приказ: $99,8, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Котировки бумаг компании отстали от динамики нефтяных цен, что должно нивелироваться в ближайшее время, считают аналитики. По прогнозам, II квартал 2021 года по финансовой отчетности будет намного успешнее первого, отмечают они.

"С технической точки зрения, бумага продолжительное время находится в боковом тренде, где нижней границей поддержки выступает уровень $102. Открывать позиции рекомендуем от текущих уровней с целью $120. При покупке на 10% и выставлении стоп-заявки на уровне $99,8 риск на портфель составит 0,3%", - указывают эксперты "Финама".

Chevron Corp. - вторая по капитализации американская нефтегазовая компания, уступающая по размерам лишь ExxonMobil. Деятельность Chevron включает в себя добычу и переработку нефти и газа, нефтехимию, производство СПГ, а также развитие ВИЭ.

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