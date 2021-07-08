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Главная / Мнения аналитиков / ЦБ РФ, вероятно, повысит ставку на 75 или 100 б.п. на заседании 23 июля - "Локо-Инвест"
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08 июля 2021 года 12:50
ЦБ РФ, вероятно, повысит ставку на 75 или 100 б.п. на заседании 23 июля - "Локо-Инвест"
Банк России, вероятно, повысит ключевую ставку на 75 или 100 б.п. по итогам заседания 23 июля 2021 года, говорится в комментарии директора по инвестициям "Локо-Инвеста" Дмитрия Полевого. "Высокие цифры инфляции сохранились в июне: ее годовой показатель вырос с 6% до 6,50% при более резком росте базовой компоненты с 6% до 6,55%. Наши сезонно скорректированные оценки указывают на ускорение с 0,61% до 0,71% м/м, что за 3 месяца в % г/г соответствует темпу в 7,60% против целевых 4%. Повышенной, несмотря на июльский рост тарифов, оказалась и недельная инфляция к 5 июля. На этом фоне и с учетом внешних рисков ЦБ РФ, вероятно, повысит ставку на 75 или 100 б.п на заседании 23 июля. Будет это конечной точкой в цикле ужесточения политики или нас ждут более высокие уровни, однозначно сказать сложно. Но ЦБ, очевидно, играет на опережение", - пишет Полевой. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-ЦБ-СТАВКА-ПРОГНОЗ
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