Утренние прогнозы: умеренный минус

Аналитики прогнозируют в четверг негативное начало торгов на российском рынке акций.

"Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным спадом в пределах 0,1-0,5%, в районе 3875-3890 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 3870, 3850 пунктов. Значимыми сопротивлениями останутся отметки 3900, 3920 пунктов. После умеренно негативного открытия индекс Мосбиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации. Утренний внешний фон пока не настолько слаб, чтобы стимулировать агрессивные распродажи в акциях российских компаний".

BCS Express (Василий Карпунин): "Индекс Мосбиржи откроет торговую сессию в четверг в небольшом минусе на сложившемся к утру умеренно негативном внешнем фоне".

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "В первой половине дня можно ожидать снижения рынка в пределах 0,5%".

"Атон": "Рынок акций РФ начнет торги четверга в минусе".

"Велес Капитал" (Елена Кожухова): "В начале основной сессии российские фондовые индексы, судя по всему, выйдут в умеренный минус, оказавшись под давлением ухудшения зарубежных настроений".