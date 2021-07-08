Цены рублевых корпоративных бондов в четверг могут чуть снизиться под давлением внешнего негатива

Москва. 8 июля. Котировки рублевых корпоративных облигаций в четверг могут слегка снизиться под давлением наметившегося ухудшения ситуации на мировых рынках капитала, в том числе на нефтяных площадках, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы завершили ростом торги в среду, при этом индикаторы S&P 500 и Nasdaq Composite обновили рекордные максимумы. Трейдеры оценивали протокол заседания Федеральной резервной системы (ФРС) от 15-16 июня. Протокол показал, что представители руководства американского ЦБ обсуждали начало сворачивания мер стимулирования экономики, но не торопятся начать этот процесс. Между тем ряд представителей руководства ФРС просигнализировали, что потенциальное ужесточение денежно-кредитной политики, вероятно, произойдет раньше, чем ожидалось, на фоне восстановления экономики от последствий пандемии коронавируса.

Вместе с тем фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона уже преимущественно снижаются в четверг после публикации протокола июньского заседания ФРС США. Руководители ФРС в ходе заседания предположили, что Федрезерву, возможно, придется сократить объемы стимулирования раньше, чем планировалось, поскольку темпы роста экономики в этом году опережают ожидания, свидетельствует протокол. На этом фоне китайский индекс Shanghai Composite к 8:27 МСК снизился на 0,6%, гонконгский Hang Seng - на 2,3%. Южнокорейский индекс Kospi к 8:24 МСК потерял 0,7%. Тем временем австралийский индикатор S&P/ASX 200 к 8:26 МСК прибавил 0,2%.

Японский индекс Nikkei 225 опустился по итогам торгов 8 июля на 0,8%. Япония намерена ввести в столице режим чрезвычайного положения на период перед открытием и на все время проведения Олимпийских игр, сообщают японские СМИ. Министр по делам восстановления экономики Японии Ясутоси Нисимура, возглавляющий правительственную программу по борьбе с коронавирусом, заявил, что чрезвычайное положение в Токио начнется 12 июля и продлится до 22 августа. Олимпийские игры запланированы на период с 23 июля по 8 августа.

В свою очередь цены на нефть продолжают опускаться в четверг после существенного снижения накануне. Внимание рынка направлено на данные о запасах в США, на этой неделе они будут опубликованы на день позже, чем обычно, поскольку понедельник в Штатах был выходным. Инвесторы по-прежнему ждут сигналов от стран ОПЕК+, которые пока так и не пришли к соглашению относительно уровней добычи с августа текущего года. Переговоры министров стран ОПЕК+, начавшиеся на прошлой неделе, зашли в тупик. Большинство государств поддерживает увеличение производства на 400 тыс. баррелей в сутки (б/с) со следующего месяца и продление сделки до конца 2022 года. Исключением являются ОАЭ, которые готовы поддержать увеличение добычи, но не продление сделки, настаивая на увеличении своей референтной базы снижения добычи после апреля 2022 года.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:15 МСК в четверг составила $73,16 за баррель, что на 0,37% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду эти контракты подешевели на 1,5% - до $73,43 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи составила к этому времени $71,87 за баррель, что на 0,46% ниже итогового значения предыдущей сессии. В среду эти контракты подешевели на 1,6% - до $72,2 за баррель.

Данные Американского института нефти (API), опубликованные в среду, показали снижение запасов нефти в США за неделю, завершившуюся 2 июля, на 7,983 млн баррелей. Падение отмечено седьмую неделю подряд. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидают, что доклад министерства энергетики покажет сокращение недельных запасов нефти на 6,2 млн баррелей.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в среду выросла в 1,3 раза к предыдущему торговому дню, но все равно осталась ниже средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 6,863 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 3,911 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали плавное снижение.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 7 июля снизился на 0,06% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 106,91 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds потерял за день 0,04%, опустившись до 720,4 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах снижения оказались облигации "Собкомбанк БО-П01" (-0,4%), "Газпромбанк-001Р-09Р" (-0,27%) и "Сбербанк-001Р-SBER17" (-0,25%), а в лидерах повышения - облигации "Почта России-001Р-10" (+0,52%), "Росбанк-002Р-04" (+0,24%) и "РУСАЛ Братск БО-002Р-01" (+0,22%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ПАО "СИБУР Холдинг" установило ставку 1-го купона выпуска 10-летних облигаций с 4-летней офертой серии БО-03 объемом 10 млрд рублей на уровне 7,65% годовых. Ставке соответствует доходность к оферте на уровне 7,8% годовых. Сбор заявок на облигации прошел 6 июля. Техническое размещение запланировано на 13 июля. Ранее холдинг выходил на рынок облигаций в мае 2020 года, разместив бонды на 15 млрд рублей по ставке купона 5,5% годовых. Других выпусков российских облигаций в обращении нет.

АО "Синара-Транспортные машины" (СТМ) во второй половине июля планирует собирать заявки на "зеленые" бонды серии 001Р-02 на 10 млрд рублей со сроком обращения 5 лет. Ориентир ставки 1-го купона будет объявлен позднее. АО "Синара - Транспортные машины" полностью разместило выпуск 3-летних дебютных облигаций серии 001Р-01 объемом 10 млрд рублей в конце мая по ставке 8,1% годовых. Выпуск был размещен в рамках программы компании серии 001Р объемом до 100 млрд рублей, зарегистрированной "Московской биржей" 27 апреля. В рамках бессрочной программы облигации могут размещаться на срок до 10 лет.

ПАО "Россети Ленэнерго" (MOEX: LSNG) установило ставку 13-го купона бондов серии БО-05 на уровне 6,5% годовых. Выпуск объемом 2,4 млрд рублей был размещен в июле 2015 года. Ставка текущего купона - 5,4% годовых, по выпуску 19 июля предстоит оферта.

"Россети" (MOEX: RSTI) 26 июля досрочно погасят выпуск облигаций серии БО-001P-03 на 10 млрд рублей. По условиям выпуска была предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента. Размещение 3-летнего выпуска объемом 10 млрд рублей прошло в июле 2020 года. Ставка 1-го купона установлена на уровне 4,85% годовых. Ставки 2-4-го купонов определяются по формуле MosPrime3M + 0,04%.