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08 июля 2021 года 11:40

Падение рынка акций РФ спустя час торгов в четверг усилилось до 1-1,5% на фоне негативной внешней конъюнктуры

Москва. 8 июля. Падение российского рынка акций спустя час торгов в четверг усилилось до 1-1,5% на фоне негативной конъюнктуры мировых рынков капитала, в том числе продолжающегося снижения нефтяных цен, что давит и на российский рубль.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 3856,83 пункта (-0,98%), индекс РТС - 1617,25 пункта (-1,47%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) демонстрируют негативную динамику в пределах 5,2%.

Подешевели акции "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-5,2%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-3%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-2%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-1,9%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-1,4%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1,4%, "префы" потеряли в цене 0,7%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-1,3%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-1,3%), расписки Ozon (MOEX: OZON) (-1,1%), ценные бумаги "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-1%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,9%), Polymetal (MOEX: POLY) (-0,8%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,6%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,6%), "Московской биржи" (-0,4%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,4%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,3%, "префы" снизились в цене на 0,6%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,3%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,3%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,3%), "Русала" (MOEX: RUAL) (-0,2%), расписки TCS Group (MOEX: TCSG) Holding (-0,2%).

Заметное падение ценных бумаг "РусГидро" связано с состоявшейся 7 июля дивидендной отсечкой по данным акциям на "Московской бирже" с учетом расчетов "Т+2".

Подорожали акции "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,4%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,2%).

Доллар США к 11:00 МСК вырос на "Мосбирже" на 43 копейки по отношению к закрытию среды, до 75,14 руб./$1.

Американские фондовые индексы завершили ростом торги в среду, при этом индикаторы S&P 500 и Nasdaq Composite обновили рекордные максимумы. Трейдеры оценивали протокол заседания Федеральной резервной системы (ФРС) от 15-16 июня.

Вместе с тем фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно снижаются в ходе торгов в четверг после публикации протокола июньского заседания ФРС США. Руководители ФРС в ходе заседания предположили, что Федрезерву, возможно, придется сократить объемы стимулирования раньше, чем планировалось, поскольку темпы роста экономики в этом году опережают ожидания, свидетельствует протокол.

Японский индекс Nikkei 225 опустился по итогам торгов 8 июля на 0,8%. Япония намерена ввести в столице режим чрезвычайного положения на период перед открытием и на все время проведения Олимпийских игр, сообщают японские СМИ. Министр по делам восстановления экономики Японии Ясутоси Нисимура, возглавляющий правительственную программу по борьбе с коронавирусом, заявил, что чрезвычайное положение в Токио начнется 12 июля и продлится до 22 августа. Олимпийские игры запланированы на период с 23 июля по 8 августа.

Европейские фондовые площадки в начале торгов 8 июля также находятся под давлением продавцов, теряя к 11:00 МСК 1,3-2,1% по основным индексам. При этом фьючерс на американский индекс S&P 500 снижается на 0,8%, что также свидетельствует об общемировом ухудшении настроений инвесторов.

В свою очередь цены на нефть продолжают опускаться в четверг после существенного снижения накануне. Внимание рынка направлено на данные о запасах в США, на этой неделе они будут опубликованы на день позже, чем обычно, поскольку понедельник в Штатах был выходным. Инвесторы по-прежнему ждут сигналов от стран ОПЕК+, которые пока так и не пришли к соглашению относительно уровней добычи с августа текущего года. Переговоры министров стран ОПЕК+, начавшиеся на прошлой неделе, зашли в тупик. Большинство государств поддерживает увеличение производства на 400 тыс. баррелей в сутки (б/с) со следующего месяца и продление сделки до конца 2022 года. Исключением являются ОАЭ, которые готовы поддержать увеличение добычи, но не продление сделки, настаивая на увеличении своей референтной базы снижения добычи после апреля 2022 года.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 11:00 МСК в четверг составила $72,63 за баррель, что на 1,1% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду эти контракты подешевели на 1,5% - до $73,43 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи составила к этому времени $71,31 за баррель, что на 1,23% ниже итогового значения предыдущей сессии. В среду эти контракты подешевели на 1,6% - до $72,2 за баррель.

Данные Американского института нефти (API), опубликованные в среду, показали снижение запасов нефти в США за неделю, завершившуюся 2 июля, на 7,983 млн баррелей. Падение отмечено седьмую неделю подряд. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидают, что доклад министерства энергетики покажет сокращение недельных запасов нефти на 6,2 млн баррелей.

По словам аналитика компании "Велес Капитал" Елены Кожуховой, индексы МосБиржи и РТС в среду не показали значительных изменений и отступили от максимумов дня. В начале новой сессии индикаторы, скорее всего, уйдут в минус, оказавшись под давлением ухудшения зарубежных настроений, и направятся к ближайшим поддержкам 3840 и 1625 пунктов, соответственно, завершение дня ниже которых повысит шансы развития нисходящего движения. Негативная реакция американских инвесторов на более "ястребиные", чем ожидалось, протоколы июньского заседания ФРС несколько запоздала и наблюдается уже после завершения вчерашней сессии. Нефтяные цены и котировки многих металлов при этом склонны к снижению, в том числе на фоне сильного доллара. Во второй половине сессии отчет Минэнерго США о запасах может принести благоприятные для "черного золота" сигналы и, возможно, несколько улучшит настроения, в том числе на российских биржах.

По мнению старшего риск-менеджера компании "Алго Капитал" Виталия Манжоса, внешний фон в начале торгов в России сложился умеренно негативным. Фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют умеренное падение. Нефтяные контракты продолжают дешеветь. Фьючерсы на золото теряют в цене 0,3%. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite просел на 0,8%. Японский Nikkei 225 также потерял 0,8%. Это создает условия для открытия индекса МосБиржи со сдержанным снижением. После негативного открытия индекс МосБиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации. Утренний внешний фон пока не настолько слаб, чтобы стимулировать агрессивные распродажи в российских акциях. Во второй половине дня на ход торгов в России способна оказать влияние публикация важных статистически данных в США. В 15:30 МСК выйдут еженедельные данные по количеству первичных заявок на пособия по безработице, а в 18:00 МСК будет обнародована еженедельная статистика по изменению запасов нефти и нефтепродуктов.

"Среди значимых внутренних событий стоит отметить вчерашнюю публикацию оценки уровня потребительской инфляции в России за июнь 2021 года. Свежие данные указали на рост цен в стране на 6,5% год к году. Это существенно больше целевого уровня инфляции ЦБ РФ, величина которого составляет 4%. В таких условиях Банк России с большой долей вероятности повысит уровень ключевой ставки в июле на 50-75 базисных пунктов, до 6,00-6,25% годовых", - считает Манжос.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 22,54 млрд рублей (из них 4,7 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 2,4 млрд рублей на бумаги "ЛУКОЙЛа" и 2,27 млрд рублей на обыкновенные акции Сбербанка).


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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