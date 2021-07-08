Вероятно движение рубля к уровню 75,5 руб./$1 в четверг - ПСБ

Вероятно ослабление рубля по отношению к доллару в сторону верхней границы диапазона 73,5-75,5 руб./$1 в течение торговой сессии в четверг, говорится в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ).

"Ослабление рубля в среду проходило вместе с большинством валют развивающихся и развитых стран. Давление на сырьевые валюты продолжает оказывать снижение нефтяных цен на фоне неопределенности относительно сделки ОПЕК+. Инвесторы опасаются, что рост добычи в случае отсутствия соглашения приведет к снижению нефтяных цен. Также сказывается снижение склонности к риску на глобальном рынке на фоне роста заболеваемости коронавирусом. Опубликованные в среду протоколы последнего заседания ФРС не добавили оптимизма инвесторам. Риски сокращения поддержки рынка долларовой ликвидностью через выкуп облигаций (сейчас 120 млрд долларов в месяц) повышают спрос на защитные активы. В четверг рубль может продолжить умеренное ослабление, двигаясь в направлении верхней границы диапазона 73,5-75,5 руб./$1", - отмечает главный аналитик ПСБ Дмитрий Монастыршин.

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