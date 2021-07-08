Возможно снижение цены GDR TCS Group до 6400-6500 руб. - BCS Express

Возможно снижение котировок бумаг TCS Group до уровней 6400-6500 рублей за штуку, полагает эксперт BCS Express Василий Карпунин.

"Котировки бумаг TCS Group вынуждены откатываться на фоне сильной перекупленности, накопленной в последние недели. После разворота вблизи уровня в 7000 рублей следующим ориентиром для снижения теперь выступает район 6400-6500 рублей. То есть потенциал для продолжения падения еще есть вне зависимости от внешнего фона", - отмечает аналитик инвесткомпании.

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