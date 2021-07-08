Доходность 10-летних ОФЗ останется около 7,20% в четверг - ПСБ

Доходность 10-летних ОФЗ останется в середине диапазона 7,10-7,30% годовых на торгах в четверг, полагает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Монастыршин.

Рублевые гособлигации демонстрируют устойчивость к ухудшению рыночной конъюнктуры, констатирует эксперт банка. Кривая доходности ОФЗ в среду сместилась вверх на 1-3 б.п., доходность 10-летних ОФЗ выросла до 7,22% годовых.

ОФЗ нейтрально реагируют на ослабление рубля, снижение нефтяных цен и ускорение инфляции. Поддержку ценам ОФЗ оказывают низкие потребности правительства РФ в заимствованиях, отмечает аналитик.

"Ожидаем, что в четверг цены рублевых гособлигаций продолжат консолидацию вблизи достигнутых уровней. Доходность 10-летних ОФЗ останется в середине диапазона 7,10-7,30% годовых", - указывает Монастыршин.

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