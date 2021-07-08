Ключевые события четверга в РФ и мире - Sber CIB

Аналитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события четверга в РФ и мире.

Как говорится в обзоре, в фокусе будут значимые для рынка публикации в России и США:

- В России выйдет еженедельная статистика по золотовалютным резервам;

- В США будут опубликованы отчет по заявкам на пособие по безработице и недельная сводка по товарным запасам углеводородов.

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