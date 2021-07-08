BCS Express позитивно оценивает долгосрочные перспективы цены акций HeadHunter

Аналитики BCS Express позитивно оценивают долгосрочные перспективы котировок акций HeadHunter, сообщается в комментарии инвесткомпании.

"Котировки акций HeadHunter в начале июня скорректировались из-за SPO. Краткосрочная реакция на продажу бумаг акционерами традиционно негативная, но в долгосрочной перспективе это должно было увеличить ликвидность и free-float. На текущий момент вся та просадка закономерно выкуплена. В III квартале текущего года тренд на восстановление может продолжиться. Долгосрочный взгляд на бумаги умеренно положительный. Относительно высокие мультипликаторы оправданы ожидаемыми темпами роста финансовых показателей", - отмечает эксперт Василий Карпунин.

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