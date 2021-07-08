Возможна консолидация цены акций АЛРОСА в диапазоне 120-130 руб. в ближайшие дни - "Алго Капитал"

Возможна консолидация котировок акций "АЛРОСА" в диапазоне 120-130 рублей в ближайшие дни, полагает старший риск-менеджер инвестиционной компании "Алго Капитал" Виталий Манжос.

"Лидером повышения среди "голубых фишек" в среду выступили акции "АЛРОСА" (+2,90%). В этих бумагах истощилась волна распродаж, наметившихся после недавнего закрытия реестра акционеров для получения годовых дивидендов. Вероятно, их поддержало сообщение алмазодобывающей компании по поводу успешного проведения ряда зарубежных аукционов в мае-июне текущего года. Выручка по их итогам составила $32,4 млн. Кроме того, "АЛРОСА" проводила аукционы и в Москве. Публикация данных по суммарным продажам за минувший месяц ожидается в пятницу, 9 июля. В ближайшие дни котировки бумаги способны стабилизироваться между значимыми уровнями поддержки и сопротивления - в диапазоне 120-130 рублей", - отмечает эксперт инвесткомпании.

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