Индекс Мосбиржи, скорее всего, снизится на 0,1-0,5% на открытии торгов в четверг - "Алго Капитал"

Индекс Мосбиржи, скорее всего, снизится на 0,1-0,5% на открытии торговой сессии в четверг, говорится в комментарии инвестиционной компании "Алго Капитал".

"Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным спадом в пределах 0,1-0,5%, в районе 3875-3890 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 3870, 3850 пунктов. Значимыми сопротивлениями останутся отметки 3900, 3920 пунктов. После умеренно негативного открытия индекс Мосбиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации. Утренний внешний фон пока не настолько слаб, чтобы стимулировать агрессивные распродажи в акциях российских компаний", - прогнозирует старший риск-менеджер инвесткомпании Виталий Манжос.

Также, по мнению эксперта, во второй половине дня на ход торгов в России способна оказать влияние публикация важных статистически показателей в США: в 15:30 МСК выйдут еженедельные данные по количеству первичных заявок на пособия по безработице, а в 18:00 МСК будет обнародована еженедельная статистика по изменению запасов нефти и нефтепродуктов.

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