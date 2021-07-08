"Финам" рекомендует держать "префы" Транснефти с прогнозной ценой 185064 руб

"Финам" рекомендует держать привилегированные акции "Транснефти" с прогнозной ценой 185064 рубля за штуку на конец 2021 года, что предполагает потенциал роста 3,1% (с учетом дивидендов потенциал роста составляет 8,2%) от текущего уровня, говорится в аналитическом материале инвестиционной компании.

Эксперт Сергей Кауфман отмечает следующие моменты:

- Прогнозная цена повышена на 5,4% за счет небольшого пересмотра прогнозов по росту тарифов и объемов транспортировки, а также учета результатов последней отчетности.

- В последние месяцы "префы" "Транснефти" одни из лидеров роста за счет восстановления добычи нефти в РФ, роста инфляции и приближения дивидендной отсечки.

- Дальнейший фундаментальный рост котировок бумаг выглядит ограниченным в условиях неопределенности с восстановлением добычи нефти в РФ и долгосрочными перспективами роста компании.

- Локально привилегированные акции "Транснефти" выглядят перекупленными (с технической точки зрения), что увеличивает вероятность коррекции.

"Транснефть" - естественная монополия в области транспортировки нефти и нефтепродуктов в России. На данный момент является крупнейшим в мире оператором нефтепроводов.

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