Индекс Мосбиржи откроет торги в четверг в небольшом минусе - BCS Express

Индекс Мосбиржи откроет торговую сессию в четверг в небольшом минусе на сложившемся к утру умеренно негативном внешнем фоне, считает эксперт BCS Express Василий Карпунин.

Российский рынок акций по итогам среды показал незначительный подъем, констатирует аналитик. Индекс Мосбиржи в моменте вновь подбирался к рекордным отметкам, но закрытие все равно прошло чуть ниже 3900 пунктов.

"Заокеанские индексы обновили исторические максимумы, однако краткосрочный взгляд на перспективы нашего рынка сдержанный. Статистика по инфляции предполагает неизбежное повышение ключевой ставки ЦБ РФ на следующем заседании как минимум на 50 п.п., до 6%. В начале июля темпы роста цен в годовом выражении достигли уже 6,6%. Увеличение рублевых ставок в теории негативно для рынка акций, - пишет Карпунин. - Кроме того, на индекс Мосбиржи до конца следующей недели будут давить дивидендные отсечки. Цели в районе 4000 пунктов придется отложить. При этом поводов для выхода вниз за пределы растущего тренда пока также недостаточно. Об ухудшении технической картины можно будет говорить при спуске ниже 3765-3780 пунктов".

Также эксперт обращает внимание, что стоимость барреля нефти марки Brent в рублях все еще на 30%+ выше среднего значения за последние 12 месяцев, а условия сделки ОПЕК+ располагают к некоторому увеличению добычи российскими нефтяниками. Поэтому, по мнению Карпунина, слабость в бумагах сектора может носить кратковременный характер.

Что касается черной и цветной металлургии, то большинство котировок акций уже показали значительный откат в последние недели, так что начавшийся подъем намекает на завершение фазы снижения, особенно при условии сохранения относительно стабильной ситуации на сырьевых площадках, отмечает эксперт инвесткомпании.

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