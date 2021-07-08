Уход котировок нефти ниже $70-71/барр. пока маловероятен - BCS Express

Уход котировок нефти марки Brent ниже $70-71 за баррель в ближайшее время маловероятен, полагает эксперт BCS Express Игорь Галактионов.

Цены на нефть в среду продолжили снижение на фоне опасений, что конфликт между Саудовской Аравией и ОАЭ может привести к бесконтрольному увеличению добычи членами ОПЕК+, констатирует аналитик инвесткомпании. Дополнительным источником тревог стала очередная вспышка COVID-19 в азиатском регионе, а также рост прогнозов по добыче в США от EIA.

Переговоры Саудовской Аравии и ОАЭ остаются в тупике, отмечает Галактионов. Саудовская Аравия настаивает на продлении сделки с апреля 2022 года до декабря 2022 года. Арабские Эмираты не против, но в таком случае они требуют послабления своей квоты на добычу на 0,6-0,7 млн б/с. Саудовская Аравия не соглашается, поскольку подобный прецедент может спровоцировать аналогичные требования со стороны других участников ОПЕК+.

"Фьючерсы на нефть марки Brent в среду спустились ниже $74 за баррель и в четверг утром приближаются к $73. Давление на котировки может сохраниться и увести инструмент в район поддержки $70-71 за баррель. Более глубокого снижения пока не ожидается, но многое будет зависеть от разрешения конфликта внутри ОПЕК+", - указывает эксперт BCS Express.

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