Brent подешевела до $73,3 за баррель

Американские фондовые индексы завершили ростом торги в среду, при этом индикаторы S&P 500 и Nasdaq Composite обновили рекордные максимумы.

Трейдеры оценивали протокол заседания Федеральной резервной системы (ФРС) от 15-16 июня.

Протокол показал, что представители руководства американского ЦБ обсуждали начало сворачивания мер стимулирования экономики, но не торопятся начать этот процесс.

Между тем ряд представителей руководства ФРС просигнализировали, что потенциальное ужесточение денежно-кредитной политики, вероятно, произойдет раньше, чем ожидалось, на фоне восстановления экономики от последствий пандемии коронавируса.

В протоколе говорится, что целевой показатель "значительного дальнейшего прогресса" восстановления экономики еще не достигнут.

"Мы определенно услышали сигнал о том, что ФРС не считает реализованными цели по занятости", - отметила директор по стратегии на глобальных рынках Invesco Кристина Хупер, которую цитирует MarketWatch.

Как сообщалось, ФРС сохранила базовую процентную ставку в диапазоне 0-0,25% годовых по итогам июньского заседания.

Федрезерв также подтвердил, что продолжит ежемесячно выкупать активы на общую сумму $120 млрд "до достижения существенного прогресса в движении к целям максимальной занятости и ценовой стабильности".

В то же время председатель ФРС Джером Пауэлл заявил в ходе пресс-конференции по итогам заседания, что руководители американского ЦБ начали обсуждать возможное сокращение программы выкупа активов. Эти слова были восприняты инвесторами как "ястребиный" сигнал.

Акции ряда крупных технологических компаний выросли в среду. Цена бумаг Apple Inc. (SPB: AAPL) поднялась на 1,8%, Alphabet Inc. (SPB: GOOG) - на 0,2%, акции Microsoft Corp. (SPB: MSFT) прибавили в цене 0,8%.

Тем временем акции нефтяных компаний снизились. Котировки бумаг Occidental Petroleum (SPB: OXY) Corp. уменьшились на 3,4%, Devon Energy (SPB: DVN) Corp. - на 1,1%, Exxon Mobil (SPB: XOM) Corp. - на 1,6%, Chevron Corp. (SPB: CVX) - на 1%.

Бумаги китайских технологических компаний, торгуемые в США, также подверглись давлению на фоне новостей о том, что Пекин ужесточает контроль за сектором. Цена бумаг Didi Global Inc. уменьшилась на 4,6%.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов вырос на 104,42 пункта (0,3%) и составил 34681,79 пункта.

Standard & Poor's 500 набрал 14,59 пункта (0,34%) поднявшись до 4358,13 пункта и обновив рекордный максимум.

Nasdaq Composite вырос на 1,42 пункта (0,01%) и составил 14665,06 пункта.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:18 МСК опустился на 0,7%.

Япония намерена ввести в столице режим чрезвычайного положения на период перед открытием и на все время проведения Олимпийских игр, сообщают японские СМИ.

Министр по делам восстановления экономики Японии Ясутоси Нисимура, возглавляющий правительственную программу по борьбе с коронавирусом, заявил, что чрезвычайное положение в Токио начнется 12 июля и продлится до 22 августа. Олимпийские игры запланированы на период с 23 июля по 8 августа.

Лидерами снижения котировок в Токио в четверг выступают акции Otsuka Holdings Co. Ltd. (-4,1%), Mitsui Chemicals Inc. (-3,6%) и Inpex Corp. (-3,5%).

Рыночная стоимость инвестиционно-технологической SoftBank Group Corp. уменьшилась на 0,2%, крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing Co. - на 1,3%, производителя потребительской электроники Sony Group Corp. - на 0,7%, выпускающей полупроводники Advantest Corp. - на 2,5%.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:27 МСК снизился на 0,6%, гонконгский Hang Seng - на 2,3%.

Наиболее существенные потери в ходе торгов на Гонконгской фондовой бирже несут акции AAC Technologies Holdings Inc. (-5,9%), Meituan (-5,9%), PetroChina Co. (SPB: PTR) Ltd. (-5,4%).

Котировки бумаг онлайн-ритейлера Alibaba Group опустились на 3,4%, производителя потребительской электроники Xiaomi Corp. - на 1,4%.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:24 МСК потерял 0,7%.

Капитализация одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. сократилась на 0,7%, другого представителя отрасли SK Hynix Inc. - на 1,2%. Бумаги автопроизводителей Hyundai Motor Co. и Kia Corp. потеряли в цене соответственно 1,3% и 0,8%.

Тем временем австралийский индикатор S&P/ASX 200 к 8:26 МСК прибавил 0,2%.

Рыночная стоимость одной из крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP Group выросла на 0,7%, Rio Tinto - на 0,3%.

Цены на нефть продолжают опускаться в четверг после существенного снижения накануне.

Внимание рынка направлено на данные о запасах в США, на этой неделе они будут опубликованы на день позже, чем обычно, поскольку понедельник в Штатах был выходным.

Инвесторы по-прежнему ждут сигналов от стран ОПЕК+, которые пока так и не пришли к соглашению относительно уровней добычи с августа текущего года. Переговоры министров стран ОПЕК+, начавшиеся на прошлой неделе, зашли в тупик. Большинство государств поддерживает увеличение производства на 400 тыс. баррелей в сутки (б/с) со следующего месяца и продление сделки до конца 2022 года. Исключением являются ОАЭ, которые готовы поддержать увеличение добычи, но не продление сделки, настаивая на увеличении своей референтной базы снижения добычи после апреля 2022 года.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:10 МСК в четверг составляет $73,3 за баррель, что на $0,13 (0,18%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду эти контракты подешевели на $1,1 (1,5%) - до $73,43 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $71,96 за баррель, что на $0,24 (0,33%) ниже итогового значения предыдущей сессии. В среду эти контракты подешевели на $1,17 (1,6%) - до $72,2 за баррель.

Данные Американского института нефти (API), опубликованные в среду, показали снижение запасов нефти в США за неделю, завершившуюся 2 июля, на 7,983 млн баррелей. Падение отмечено седьмую неделю подряд.

Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидают, что доклад министерства энергетики покажет сокращение недельных запасов нефти на 6,2 млн баррелей.