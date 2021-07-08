Рубль в четверг утром слабо растет к доллару и евро на фоне спроса на риск

Москва. 8 июля. Доллар США и евро незначительно снижаются на "Московской бирже" в четверг утром, рубль укрепляется к бивалютной корзине на фоне роста аппетита инвесторов к риску.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 74,62-74,72 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 74,64 руб./$1 (-7,25 коп. к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подешевел до 88,01 руб./EUR1 (-7,5 коп. к закрытию среды). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 7,36 коп. к уровню закрытия 7 июля, до 80,66 рубля.

Доллар при этом оказался на 58,2 коп. выше уровня действующего официального курса, евро - на 45,12 коп. выше официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль подрастает к доллару и евро на старте торгов 8 июля благодаря росту интереса инвесторов к рисковым активам. Накануне трейдеры оценивали протокол заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США от 15-16 июня.

Протокол показал, что представители руководства американского ЦБ обсуждали начало сворачивания мер стимулирования экономики, но не торопятся начать этот процесс. В протоколе говорится, что целевой показатель "значительного дальнейшего прогресса" восстановления экономики еще не достигнут.

Как сообщалось, ФРС сохранила базовую процентную ставку в диапазоне 0-0,25% годовых по итогам июньского заседания. Федрезерв также подтвердил, что продолжит ежемесячно выкупать активы на общую сумму $120 млрд "до достижения существенного прогресса в движении к целям максимальной занятости и ценовой стабильности".

Нефтяные котировки в четверг утром почти не двигаются на фоне неопределенности переговоров ОПЕК+ относительно нефтедобычи.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $73,44 за баррель, что на 0,01% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составила $72,09 за баррель, что на 0,15% ниже уровня на закрытие рынка 7 июля.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в четверг снижаются: японский Nikkei 225 теряет 0,67%, китайский CSI300 - 0,69%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 тоже снижается - на 0,20%.

Американские фондовые индексы завершили ростом торги в среду, при этом индикаторы S&P 500 и Nasdaq Composite обновили рекордные максимумы после публикации протокола заседания Федеральной резервной системы (ФРС) от 15-16 июня.