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Главная  /  Мнения аналитиков  /  Индекс РТС упал второй день подряд вслед за нефтью, индекс МосБиржи удержался в плюсе за счет обесценения рубля
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07 июля 2021 года 19:38

Индекс РТС упал второй день подряд вслед за нефтью, индекс МосБиржи удержался в плюсе за счет обесценения рубля

Москва. 7 июля. Индекс РТС упал в среду второй день подряд вслед за нефтью, однако индекс МосБиржи смог удержаться в плюсе, так же как и накануне, за счет обесценения рубля.

К 18:50 МСК индекс МосБиржи составил 3895,1 пункта (+0,28%), индекс РТС - 1641,42 пункта (-0,22%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) продемонстрировали смешанную динамику в пределах 3,6%.

Подорожали акции "Северстали" (MOEX: CHMF) (+3,6%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+3,5%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+2,9%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+2,8%), "Полюса" (MOEX: PLZL) (+2%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+1,7%), "Русала" (MOEX: RUAL) (+1,7%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1,4%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+1,2%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+1,1%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+1,1%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+1%), Polymetal (MOEX: POLY) (+0,8%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,3%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,1%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,1%), расписки Ozon (MOEX: OZON) (+0,2%).

Вместе с тем подешевели акции "МТС" (MOEX: MTSS) (-7,3%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-1,4%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1,2%), расписки TCS Group (MOEX: TCSG) Holding (-1%), ценные бумаги "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,8%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,8%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,6%), "Московской биржи" (-0,4%). Заметное падение ценных бумаг "МТС" связано с состоявшейся 6 июля дивидендной отсечкой по данным акциям на "Московской бирже" с учетом расчетов "Т+2".

Доллар США к 18:50 МСК вырос на "Мосбирже" на 33 копейки по отношению к закрытию вторника, составив 74,75 руб./$1.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона продемонстрировали разнонаправленные изменения по итогам торгов в среду. Вместе с тем европейские рынки, заметно упавшие накануне, 7 июля закрылись с повышением основных фондовых индикаторов на 0,1-1,2%. Американские фондовые индексы также растут в начале торгов среды (на 0,1-0,3%). В центре внимания инвесторов - протокол заседания Федеральной резервной системы от 15-16 июня, который будет опубликован в 21:00 МСК. Инвесторы рассчитывают получить указания на дальнейшую траекторию денежно-кредитной политики американского ЦБ.

Вместе с тем цены на нефть опускаются в среду второй день подряд, инвесторы по-прежнему ждут сигналов от стран ОПЕК+, которые пока так и не пришли к соглашению относительно уровней добычи с августа текущего года. У участников рынка есть опасения, что из-за разногласий внутри картеля страны ОПЕК+ могут начать наращивать добычу в одностороннем порядке, что может в итоге обвалить нефтяной рынок. На этом фоне стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:50 МСК составила $72,92 за баррель, что на 2,16% ниже цены на закрытие рынка во вторник. Фьючерсы на WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени торгуются на уровне $71,56 за баррель, что на 2,47% ниже их стоимости по итогам предыдущих торгов.

Переговоры министров стран ОПЕК+ относительно уровней добычи нефти с августа зашли в тупик. Большинство государств поддерживает увеличение производства на 400 тыс. баррелей в сутки (б/с) со следующего месяца и продление сделки до конца 2022 года. Исключением являются ОАЭ, которые готовы поддержать увеличение добычи, но не продление сделки, настаивая на увеличении своей референтной базы снижения добычи после апреля 2022 года

По словам аналитика компании "Велес Капитал" Елены Кожуховой, индексы МосБиржи и РТС к концу торгов среды придерживались сценария предыдущего дня и отступили от максимумов сессии в связи с ухудшением внешнего фона. При этом индекс МосБиржи закрылся в плюсе, а долларовый индекс РТС упал, оказавшись под давлением слабеющего рубля. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению сессии в РФ прибавлял около 0,5%. Еврокомиссия в среду повысила прогноз по росту региональной экономики в текущем году с 4,3% до 4,8%, а инфляции - с 1,7% до 1,9%. ВВП еврозоны, как ожидается, вернется на предкризисный уровень уже в IV квартале текущего года. В четверг же инвесторы смогут оценить сигналы, содержащиеся в протоколах заседания ЕЦБ. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к вечеру, как и днем ранее, перешли от роста к снижению и теряли более 2%, в том числе на фоне укрепления доллара. В четверг покупателям на нефтяном рынке могли бы помочь данные об ожидаемом сокращении совокупных запасов нефти и бензина на прошлой неделе в США более чем на 6 млн баррелей. В целом настроения, однако, скорее смещаются в сторону более пессимистичных.

"На мировых фондовых биржах в среду не наблюдалось единства в настроениях. Инвесторы скорее ожидают от протоколов заседания ФРС "ястребиных" сигналов, в связи с чем сохраняют некоторую тревожность и покупают доллар на фоне перспективы сворачивания стимулирующих мер. При этом нефтяные котировки краткосрочно теряют уверенность. Таким образом, волатильность на мировых площадках сбивает в целом оптимистичный настрой российских бирж. На этом фоне существуют риски падения индексов МосБиржи и РТС к поддержкам 3840 и 1630 пунктов с последующим их пробоем", - отмечает Кожухова.

"Несмотря на отсутствие существенных позитивных новостей, на ведущих мировых фондовых площадках сохраняется позитивный настрой. После распродаж на европейских площадках в начале недели и вчерашних продаж в акциях промышленных секторов в США, сегодня наблюдался коррекционный рост. Сегодня динамичное движение на рынках может ускориться после публикации стенограммы последнего заседания ФРС США. Опасения в отношении устойчивости соглашения ОПЕК+ растут, несмотря на кажущиеся незначительными разногласия между отдельными участниками", - полагает начальник аналитического отдела ИК "Русс-инвест" Дмитрий Беденков.

По мнению аналитика отдела анализа акций компании "Финам" Наталии Пырьевой, "с технической точки зрения на дневном графике индекс МосБиржи, торгуясь в рамках восходящего канала, вышел за пределы верхней линии полос Боллинджера, тогда как медленные стохастические линии находятся в зоне перекупленности, в связи с чем в ближайшие дни потенциал роста индекса является ограниченным. Сегодня в центре внимания мирового инвестиционного сообщества публикация протокола июньского заседания ФРС, в котором может быть указано на конкретные действия регулятора по изменению параметров денежно-кредитной политики. Инвесторы будут следить, совпадут ли протоколы с "ястребиными" комментариями, которые давали некоторые представители Федрезерва после заседания".

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 18:50 МСК составил 89,7 млрд рублей (из них 18,78 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 8,2 млрд рублей на бумаги "Роснефти" и 6,46 млрд рублей на обыкновенные акции Сбербанка).


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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