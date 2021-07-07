Котировки евробондов РФ в среду растут в ожидании протоколов заседания ФРС

Москва. 7 июля. Котировки российских еврооблигаций растут в среду на фоне некоторого усиления аппетита инвесторов к рисковым активам после ряда статистики из США, снизившей опасения скорого разворота регулятора в сторону ужесточения денежно-кредитной политики в стране. При этом максимальное повышение наблюдается в долгосрочных бумагах, в то время как кратко- и среднесрочные выпуски демонстрируют более скромную динамику.

Тем временем, на рынке американских казначейских обязательств (US Treasuries) наблюдается небольшая разнонаправленная динамика, в результате суверенные спреды лишь незначительно меняются к доходности базовых активов, отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

В центре внимания инвесторов - протокол заседания Федеральной резервной системы (ФРС) от 15-16 июня, который будет опубликован в 21:00 МСК. Инвесторы рассчитывают получить указания на дальнейшую траекторию денежно-кредитной политики американского ЦБ.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:10 МСК в среду поднялась по отношению к закрытию вторника на 3,9 базисного пункта и составила 115,196% от номинала, что соответствует доходности 1,615% годовых (снижение к предыдущему дню на 1,8 пункта).

Стоимость трехлетних американских Treasuries опустилась за день на 0,391 базисного пункта и составила 100,691% от номинала (доходность подросла на 0,4 базисного пункта и составила 0,042% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетними казначейскими облигациями США сузился за день на 1,4 пункта, составив 157,3 базисного пункта.

Котировки еврооблигаций РФ с погашением в 2043 году увеличились на 70,1 базисного пункта по отношению к предыдущему закрытию, составив 134,468% от номинала (доходность опустилась на 3,8 базисного пункта по сравнению с предыдущими торгами - до 3,605% годовых). Еврооблигации с погашением в 2042 году подорожали на 62,1 базисного пункта - до 129,412% от номинала (доходность уменьшилась на 3,6 базисного пункта, до 3,599% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году поднялись в цене на 3,7 базисного пункта, до 113,801% от номинала (доходность уменьшилась на 0,9 базисного пункта и составила 1,786% годовых), а с погашением в 2023 году увеличились в стоимости на 1,1 базисного пункта, до 108,774% от номинала, что соответствует доходности 0,817% годовых (снижение на 1 базисный пункт к предыдущему дню).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году поднялся на 56,7 базисного пункта - до 126,589% от номинала (доходность уменьшилась на 2,9 базисного пункта - до 3,655% годовых), а бумаги с погашением в 2027 году поднялись в цене на 23 базисных пункта - до 112,026% от номинала, что соответствует доходности 2,092% годовых (уменьшение на 3,9 пункта к предыдущему дню).

"В среду российские евробонды торгуются в "зеленой зоне". Доходность Russia`29 снижается до 2,52% (-1 б.п.), Russia`47 - до 3,66% (-2 б.п.). Длинные российские евробонды позитивно реагируют на снижение доходности долларового бенчмарка. Доходность UST-10 сегодня снизилась до 1,32% годовых (-15 б.п. за неделю). Последняя статистика из США усилила ожидания инвесторов, что ФРС продолжит проводить мягкую монетарную политику. Также сказывается повышение спроса на защитные активы на фоне роста заболеваемости коронавирусом COVID-19", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Дмитрий Монастыршин.