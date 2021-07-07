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07 июля 2021 года 15:35

Рубль днем корректируется вверх к доллару и евро благодаря возобновившей повышение нефти

Москва. 7 июля. Доллар и евро дешевеют на "Московской бирже" в среду днем, рубль укрепляется к бивалютной корзине в рамках коррекции после падения накануне и благодаря возобновившей активный рост нефти.

Курс доллара США составил 74,19 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 23,5 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 87,72 руб./EUR1, подешевев на 31,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 27,1 копейки - до 79,53 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 8 июля на 79,2 копейки, до 74,058 руб./$1, и увеличил курс евро на 55,54 копейки, до 87,5588 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль подрастает к доллару и евро на дневных торгах в рамках коррекции после падения накануне. Поддержку нацвалюте оказывает заметный рост цен на нефть, однако в целом торги проходят в спокойном режиме, так как инвесторы сфокусированы на ожидании протокола заседания Федеральной резервной системы (ФРС) от 15-16 июня, который будет опубликован в 21:00 МСК.

Как сообщалось, ФРС сохранила базовую процентную ставку в диапазоне 0-0,25% годовых по итогам июньского заседания. Федрезерв также подтвердил, что продолжит ежемесячно выкупать активы на общую сумму $120 млрд "до достижения существенного прогресса в движении к целям максимальной занятости и ценовой стабильности".

В то же время председатель ФРС Джером Пауэлл заявил в ходе пресс-конференции по итогам заседания, что руководители американского ЦБ начали обсуждать возможное сокращение программы выкупа активов. Эти слова были восприняты инвесторами как "ястребиный" сигнал.

Июньская статистика по рынку труда США, опубликованная на прошлой неделе, оказалась неоднозначной. Количество рабочих мест в американской экономике США в июне увеличилось максимальными темпами за 10 месяцев, при этом безработица выросла, а рост заработной платы трудящихся замедлился.

Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing) в июне упал до 60,1 пункта с рекордных 64 пунктов, зафиксированных в мае, свидетельствуют данные Института управления поставками (ISM), опубликованные во вторник. Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных Trading Economics, предусматривал снижение индекса до 63,5 пункта.

Цены на нефть эталонных марок перешли к росту в ходе торгов в среду после волатильной сессии накануне на фоне неопределенности относительно перспектив нефтедобычи в мире из-за разногласий ОПЕК+.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК в среду выросла на 1,58% - до $75,71 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась к этому времени на 1,64% - до $74,57 за баррель.

Во вторник источники "Интерфакса" сообщили, что обсуждение вариантов увеличения нефтедобычи ключевыми участниками сделки ОПЕК+ продолжается после отмены полноформатной встречи министров коалиции в понедельник.

Между тем администрация США призвала ОПЕК+ найти компромиссное решение, которое позволит увеличить нефтедобычу с августа.

Администрация США следит за ходом обсуждения ОПЕК+ вариантов увеличения нефтедобычи, контактирует с важными участниками, заявила во вторник представитель Белого дома Джен Псаки. При этом Псаки подчеркнула, что США "контактируют с рядом высокопоставленных представителей Саудовской Аравии, ОАЭ, других важных действующих лиц".

С учетом того, что спрос на нефть, как ожидается, существенно вырастет в ближайшие месяцы, трейдеры обеспокоены, что сохранение квот на текущем уровне может привести к еще большему нарушению баланса спроса и предложения на глобальном нефтяном рынке, пишет S&P Global Platts.

Трейдеры в среду ждут публикации еженедельного доклада Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране. Данные будут опубликованы в четверг в 17:30 МСК.

"В среду рубль пытается отыгрывать потери, понесенные накануне. (. . .) Вернуть часть позиций рублю удалось на фоне восстановления котировок нефти после обвала, вызванного опасениями развала соглашения ОПЕК+. Так, если накануне котировки марки Brent опускались с максимумов в $77,8 до $74,1, то сегодня цены вернулись в район $75,8 за баррель. Вместе с восстановлением нефтяных котировок наблюдается и некоторое улучшение аппетита к риску после вчерашних распродаж на глобальных рынках. Так, индекс доллара торгуется в минусе, акции в Европе и фьючерсы на индексы в США растут, доходности по десятилетним гособлигациям в США после обновления очередных минимумов с февраля текущего года пытаются корректироваться вверх. На развивающихся рынках наряду с рублем растут валюты Турции, ЮАР и Мексики", - отмечает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

"Во многом вчерашнее ослабление рубля было вызвано risk-off настроениями и резким снижением котировок нефти. В то же время дополнительный негатив связан и с геополитическим фоном. Так, вчера в Санкт-Петербурге ФСБ задержало консула Эстонии при получении закрытых материалов, что уже осудил МИД Эстонии, назвав действия РФ провокацией. Негатива добавляют и сообщения об очередной атаке российских хакеров, в этот раз на сайт Национального комитета Республиканской партии. Сегодня рынок будет следить за публикацией протокола прошлого заседания ФРС. Мы ожидаем, что существенной негативной реакции на "минутки" не будет, и спрос на рисковые активы перейдет к умеренному восстановлению. Впрочем, протокол заседания ФРС будет опубликован вечером, и реакцию рубля мы увидим лишь завтра", - говорят аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов выросли в среду по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставки MosPrime Rate "овернайт" и по кредитам на семидневный срок повысились на 7 базисных пунктов (б.п.) - до 5,59% и 5,69% годовых. Ставки на сроки 1 и 3 месяца поднялись на 3 б.п. - до 5,88% и 6,54% годовых, ставка на срок 6 месяцев увеличилась на 2 б.п. - до 6,61% годовых.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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