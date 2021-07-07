Акции Volkswagen интересны для покупки на средне- и долгосрочную перспективу - BCS Express

Акции Volkswagen AG интересны для покупки на среднесрочную и долгосрочную перспективу с прогнозной ценой на уровне 245-250 евро за штуку на конец 2021 года, считает эксперт BCS Express Павел Гаврилов.

Новая стратегия Volkswagen на рынке электромобилей помогла акциям компании значительно вырасти весной текущего года, констатирует аналитик.

"Основные события уже заложены в котировки акций Volkswagen, а перегретость с бумаг снята. Это делает их интересными для покупки на средне- и долгосрочную перспективу. Хотя электрификация автомобилей займет длительное время, у группы есть все необходимые ресурсы для реализации стратегии. Но риски также присутствуют. В первую очередь еще долго будут влиять на котировки бумаг результаты продаж традиционных автомобилей. Далее следуют конкуренты, так как на рынке электромобилей разворачивается битва за клиентов между всеми автопроизводителями. На мой взгляд, акции Volkswagen интересны в рамках диверсификации, получения дивидендов в евро, а также как ставка на одного из лидеров автомобильного рынка, который стремится к полной электрификации. До конца года прогнозной ценой выступает диапазон 245-250 евро за бумагу", - пишет эксперт.

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