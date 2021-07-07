"Финам" рекомендует покупать акции НЛМК с прогнозной ценой 267,1 руб

"Финам" рекомендует покупать акции "Новолипецкого металлургического комбината" (НЛМК) с прогнозной ценой 267,1 рубля до середины 2022 года, что предполагает потенциал роста 16,3% от текущего уровня, сообщается в комментарии инвесткомпании.

Аналитик Алексей Калачев отмечает следующие факторы в пользу покупки бумаги:

- "НЛМК" входит в число наиболее эффективных производителей с широким портфелем стальной продукции и высокой степенью обеспеченности ресурсами.

- Комбинат поддерживает низкий уровень долговой нагрузки и высокий уровень квартальных дивидендных выплат. Годовая дивидендная доходность акций "НЛМК" одна из самых высоких в отрасли.

При этом эксперт обращает внимание, что введение временных экспортных пошлин окажет негативное влияние на результаты компании, что отразилось в пересмотре целевой цены аналитиками "Финама". Но это влияние, по мнению Калачева, будет компенсировано более высокими, чем ожидалось, ценами на продукцию компании.

"НЛМК" - крупнейшая в Российской Федерации металлургическая компания с активами в России, Европейском союзе (ЕС) и США. Мощности компании по производству стали превышают 17 млн тонн в год.

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