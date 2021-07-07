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07 июля 2021 года 16:19
"Финам" рекомендует покупать акции НЛМК с прогнозной ценой 267,1 руб
"Финам" рекомендует покупать акции "Новолипецкого металлургического комбината" (НЛМК) с прогнозной ценой 267,1 рубля до середины 2022 года, что предполагает потенциал роста 16,3% от текущего уровня, сообщается в комментарии инвесткомпании. Аналитик Алексей Калачев отмечает следующие факторы в пользу покупки бумаги: - "НЛМК" входит в число наиболее эффективных производителей с широким портфелем стальной продукции и высокой степенью обеспеченности ресурсами. - Комбинат поддерживает низкий уровень долговой нагрузки и высокий уровень квартальных дивидендных выплат. Годовая дивидендная доходность акций "НЛМК" одна из самых высоких в отрасли. При этом эксперт обращает внимание, что введение временных экспортных пошлин окажет негативное влияние на результаты компании, что отразилось в пересмотре целевой цены аналитиками "Финама". Но это влияние, по мнению Калачева, будет компенсировано более высокими, чем ожидалось, ценами на продукцию компании. "НЛМК" - крупнейшая в Российской Федерации металлургическая компания с активами в России, Европейском союзе (ЕС) и США. Мощности компании по производству стали превышают 17 млн тонн в год. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-НЛМК-АКЦИИ-ИНВЕСТИДЕЯ
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