Индекс S&P 500 проведет торги в среду, вероятно, в диапазоне 4320-4370п - "Фридом Финанс"

Индекс S&P 500 проведет предстоящую торговую сессию в среду, вероятно, в диапазоне 4320-4370 пунктов, говорится в комментарии инвестиционной компании "Фридом Финанс".

"Технически S&P 500 продолжает движение в долгосрочном восходящем тренде. Отскок индекса широкого рынка от исторического максимума во вторник стал первой заметной коррекцией за последние две недели. Однако баланс сил практически не изменился, и уровень 4400 пунктов по-прежнему выступает основной целью для "быков". Индикатор RSI находится в зоне перекупленности, поэтому риск краткосрочной коррекции постепенно растет. Впрочем, перед началом более значительного нисходящего движения RSI может сформировать "медвежью" дивергенцию, которой пока нет. В настоящее время инициатива у покупателей", - пишет старший аналитик инвесткомпании Анна Пильгунова.

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