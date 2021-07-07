Бумаги РусАла, АЛРОСА и ММК - фавориты металлургического сектора во 2П21 - МКБ

Бумаги "РусАла", "АЛРОСА" и "ММК" являются фаворитами металлургического сектора на российском рынке акций в перспективе второго полугодия текущего года, говорится в обзоре "МКБ Инвестиции".

"Металлургический сектор в России подвержен наибольшей неопределенности с точки зрения потенциального изменения налоговой нагрузки. Выбирая фаворитов, мы акцентировались на компаниях из отраслей, которые, по нашему мнению, совсем недавно прошли низшую точку цикла", - пишут эксперты.

"Пакет акций ГМК "Норильский никель", которым владеет "РусАл", по-прежнему сопоставим с суммой капитализации и долга самого "РусАла". При текущих ценах на алюминий операционная деятельность уже обеспечивает весомый денежный поток, что вкупе с недавним buyback акций ГМК "Норильский никель" будет способствовать сокращению долга. Ожидаемая в ближайшие 2-3 квартала реорганизация (выделение компании с высоким углеродным следом в отдельное лицо и, тем самым, превращение в "зеленую фишку") вполне может стать драйвером для раскрытия стоимости акций "РусАла", - отмечают аналитики.

Последние несколько кварталов наблюдается бурное оживление индустрии алмазов, констатируют в "МКБ Инвестиции". "Уровень запасов на всех стадиях производства конечной продукции остается сравнительно невысоким, что впервые за долгое время позволяет компаниям поднимать цены. Закрытие в 2020 году целого ряда алмазных трубок создает базис для умеренного дефицита алмазов в ближайшее время. При постепенном восстановлении объемов продаж "АЛРОСА" до +35 млн карат компания, по нашей оценке, может зарабатывать более 90 млрд рублей денежного потока в год, что при направлении 100% этой величины на дивиденды обеспечит двухзначную дивидендную доходность к текущей цене", - указывают эксперты.

"Из ключевых представителей черной металлургии "ММК" торгуется с заметным дисконтом относительно конкурентов. В случае проведения еще одного небольшого по размеру SPO рост free float позволит вернуться в индекс MSCI Russia", - отмечают в "МКБ Инвестиции".

Обращают внимание эксперты и на возможные риски. "Высокая зависимость конъюнктуры на рынке металлов от действий Китая и перспективы повышения налоговой нагрузки для российских металлургов делают агрессивную ставку на сектор рискованной даже в текущих условиях, когда цены на металлы преимущественно находятся на максимальных за последние годы уровнях", - пишут аналитики.

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