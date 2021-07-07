Рынок акций РФ умерено подрастает в среду утром, отыгрывая улучшение внешней конъюнктуры

Москва. 7 июля. Рынок акций РФ умеренно подрастает в среду утром, отыгрывая улучшение ситуации на мировых рынках капитала, в том числе на нефтяных площадках; дополнительную поддержку валютному индексу РТС оказывает укрепляющийся рубль.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 3896,83 пункта (+0,32%), индекс РТС - 1658,39 пункта (+0,81%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) демонстрируют позитивную динамику в пределах 1,8%.

Подорожали "префы" "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+1,8%), расписки TCS Group (MOEX: TCSG) Holding (+1,7%) и OZON (MOEX: OZON) (+1,1%), а также обыкновенные бумаги "Северстали" (MOEX: CHMF) (+1,4%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+1,3%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+1%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,9%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,7%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,7%, "префы" выросли в цене также на 0,7%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,7%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,6%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,6%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,5%), "Русала" (MOEX: RUAL) (+0,5%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,4%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,4%), "Полюса" (MOEX: PLZL) (+0,4%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,3%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,3%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,3%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,3%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,1%).

Подешевели акции "МТС" (MOEX: MTSS) (-7,2%), "Московской биржи" (-0,8%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,7%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,1%), Polymetal (MOEX: POLY) (-0,1%). Заметное падение ценных бумаг "МТС" связано с состоявшейся 6 июля дивидендной отсечкой по данным акциям на "Московской бирже" с учетом расчетов "Т+2".

Доллар США к 11:00 МСК снизился на "Мосбирже" на 41 копейку по отношению к закрытию вторника, до 74,01 руб./$1.

Американские фондовые индексы Dow Jones Industrial Average и Standard & Poor's 500 снизились по итогам торгов во вторник, отступив от установленных на прошлой неделе рекордных уровней, в то время как Nasdaq Composite вырос до нового максимума. В последние недели американский фондовый рынок вышел на рекордную территорию на фоне оживления экономики США, хотя процесс восстановления замедляют проблемы с поставками. Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing) в июне упал до 60,1 пункта с рекордных 64 пунктов, зафиксированных в мае, свидетельствуют данные Института управления поставками (ISM), опубликованные во вторник. Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных Trading Economics, предусматривал снижение индекса до 63,5 пункта.

Инвесторы также внимательно следили за ситуацией на нефтяном рынке. Цены на нефть развернулись вниз в ходе торгов во вторник, отступив от многолетних максимумов, которых они достигли днем ранее на сообщениях о том, что встреча министров ОПЕК+ была отложена.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют разнонаправленные изменения на торгах в среду. В центре внимания инвесторов - протокол заседания Федеральной резервной системы от 15-16 июня, который будет опубликован в среду в 21:00 МСК. Японский индекс Nikkei 225 опустился по итогам торгов почти на 1%. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:11 МСК вырос на 0,37%, тогда как гонконгский Hang Seng снизился на 0,99%. Южнокорейский индекс Kospi к 8:12 МСК потерял 0,75%. Австралийский индикатор S&P/ASX 200 к 8:13 МСК прибавил 0,65%.

Вместе с тем европейские рынки, заметно упавшие накануне, торгуются в начале торгов 7 июля с повышением в среднем на 0,3-0,8%. При этом фьючерс на американский индекс S&P 500 прибавляет почти 0,15%.

В свою очередь цены на нефть умеренно подрастают на торгах в среду после волатильной сессии накануне на фоне неопределенности относительно перспектив нефтедобычи в мире из-за разногласий ОПЕК+. Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 11:00 МСК в среду составила $75,09 за баррель, что на 0,75% выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник эти контракты подешевели на 3,4%, до $74,53 за баррель, после достижения сессионного максимума на уровне $77,84 за баррель - самой высокой отметки с октября 2018 года. Цена фьючерсов на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи составила к этому времени $74,05 за баррель, что на 0,93% выше итогового значения предыдущей сессии. Накануне стоимость этих контрактов уменьшилась до $73,37 за баррель, опустившись на 2,4%, при этом в ходе торгов котировки поднимались до максимальных с ноября 2014 года $76,98 за баррель.

Во вторник источники "Интерфакса" сообщили, что обсуждение вариантов увеличения нефтедобычи ключевыми участниками сделки ОПЕК+ продолжилось после отмены полноформатной встречи министров коалиции в понедельник. Ранее Россия и Саудовская Аравия согласовали возможность увеличения нефтедобычи ОПЕК+ с августа на фоне растущего дефицита нефти. Обсуждалось несколько вариантов, предполагающих увеличение нефтедобычи с августа на 400 тыс. б/с, а также продление сделки, которая сейчас заканчивается в апреле 2022 года на уровне ограничений в 5,8 млн б/с, до конца 2022 года. Одним из основных вариантов стала возможность ослабления ограничений до апреля (с текущих 5,8 до 2,2 млн б/с), но с продлением срока сделки до конца 2022 года. ОАЭ поддержали увеличение добычи с августа и готовы придерживаться сделки до апреля 2022 года, однако заявили, что не поддержат продление соглашения об ограничении производства нефти после апреля 2022 года, если референтная база страны для снижения добычи не будет повышена с 3,168 до 3,8 млн б/с.

По мнению аналитика компании "Велес Капитал" Елены Кожуховой, внешний фон для российского рынка в начале торгов среды складывается умеренно позитивным. Цены на нефть растут после обвала накануне, а настроения на мировых фондовых площадках улучшились. Таким образом, в начале основной сессии российские фондовые индексы могут попытаться вернуться к повышению ввиду стабилизации мировых настроений и попыток роста нефтяных цен. У текущих уровней будет решаться краткосрочная судьба фьючерсов на "черное золото", которые вновь подверглись волатильности на фоне неопределенности в отношении судьбы сделки ОПЕК+. В целом день обещает быть спокойным на макроэкономические данные, а протоколы заседания ФРС отечественные активы будут отыгрывать уже в четверг. Близость многолетних и исторических максимумов по рисковым активам в целом провоцирует тревожность инвесторов.

"Индекс МосБиржи вчера впервые в истории протестировал отметку 3900 пунктов, вновь ведомый акциями нефтегазового сектора, однако не смог удержаться выше нее и растерял весь внутридневной рост вслед за достаточно резкой просадкой нефтяных котировок. Ввиду не вполне однозначной внешней конъюнктуры индекс МосБиржи сегодня может продолжить проторговывать диапазон 3850-3900 пунктов в ожидании улучшения внешнего фона. Несмотря на некоторый откат цен на нефть, нефтегазовый сектор по-прежнему является довольно привлекательным для вложений ввиду приближающихся "дивидендных отсечек" по ряду "фишек" и дефицита идей в других секторах", - считает руководитель направления "Анализ отраслей и финансовых рынков" Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Евгений Локтюхов.

По словам директора департамента инвестиционного анализа и обучения компании "Универ Капитал" Андрея Верникова, индекс РТС уже месяц топчется в "боковике". Во вторник индекс РТС, ведомый ценами на нефть, снизился на 1,18%. Нефть упала потому, что спор между двумя союзниками в Персидском заливе может в долгосрочной перспективе привести к развалу ОПЕК+ или к ценовой войне. Но в краткосрочном плане отсутствие соглашения - это позитив. В любом случае, у нефтяных цен Brent сейчас много технических поддержек, к примеру, $73,36 за баррель, а, по прогнозам, спрос на нефть в этом году будет усиливаться. Таким образом, оснований для паники пока нет. В понедельник министр нефти Ирака Ихсан Абдул Джаббар заявил, что не хочет, чтобы цены на нефть взлетели выше нынешних уровней, и надеется, что в течение 10 дней будет назначена дата нового заседания ОПЕК+. Многие источники сообщают, что неофициальные консультации о заключении нового соглашения начнутся до конца этого месяца.

"Настораживает то, что индекс развивающихся рынков от MSCI тестирует полуторамесячный минимум. В такой ситуации инвесторы не будут активно покупать акции. Многие из участников рынка сейчас в отпусках, а другие будут ждать следующую неделю, когда в США стартует сезон отчетности. Результаты отчетностей за второй квартал ожидаются очень хорошими. Не возникнет ли у инвесторов соблазн зафиксировать прибыль по "длинным позициям" по факту выхода хорошей отчетности? В США с июля, как правило, начинается "низкий сезон" на рынке акций, в связи с этим и наш рынок, и американский могут перейти в "боковик", - полагает Верников.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 16,57 млрд рублей (из них 4,47 млрд рублей пришлось на бумаги "Газпрома", 1,83 млрд рублей на обыкновенные акции Сбербанка и 1,51 млрд рублей на акции "МТС").