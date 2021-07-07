"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Северстали с целью 1890 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Северстали" с целью 1890 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 4-12 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 23,6%, стоп-приказ: 1390 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Эксперты отмечают, что после введения правительством РФ экспортной пошлины на черные и цветные металлы капитализация компании упала почти на 20%, тем не менее на фоне восстановления глобальной экономики спрос на продукцию "Северстали" в долгосрочной перспективе останется достаточно высоким.

"С точки зрения технического анализа, бумага торгуется в рамках растущего тренда. Мы рекомендуем открывать позиции от текущих уровней с целью 1890 рублей. При покупке на 10% от объема портфеля и выставлении стоп-заявки на уровне 1390 рублей риск на портфель составит 0,9%", - указывают аналитики инвесткомпании.

"Северсталь" - одна из крупнейших в России сталелитейных и горнодобывающих компаний.

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