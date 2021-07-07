"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Darden Restaurants с целью $170

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Darden Restaurants Inc. с целью $170 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-5 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 14%, стоп-приказ: $142,4, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Согласно оценкам J.P. Morgan, индекс S&P 500 Restaurants в 2021 году рос не такими существенными темпами, как сам S&P 500. Опасения инвесторов вызывал риск введения новых ограничительных мер, которые негативно отразились бы на ресторанном бизнесе. Однако ситуация стабилизировалась, у людей возникла потребность тратить деньги на услуги, а не на товары, и ресторанный сектор начал восстанавливаться. Darden Restaurants показал хорошие результаты в I квартале: в частности, прибыль на акцию составила $2,03, что существенно выше прогнозного значения в $1,79. Руководство компании также уверено в позитивных финансовых показателях в 2022 году", - отмечают эксперты инвесткомпании.

"С технической точки зрения, бумага торгуется в рамках растущего тренда. Открывать позиции рекомендуем от текущих уровней с целью $170. При покупке на 16% от объема портфеля и выставлении стоп-заявки на уровне $142,4 риск на портфель составит 0,7%", - указывают в "Финаме"

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.