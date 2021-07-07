Вероятность роста цены нефти до $80/барр. пока остается - "Алор Брокер"

Шансы на достижение цены нефти марки Brent уровня в $80 за баррель пока остаются, считает главный аналитик инвестиционной компании "Алор Брокер" Алексей Антонов.

"Пока ничего страшного на нефтяном рынке не происходит. Не исключено, правда, что ОПЕК+ придется пойти навстречу ОАЭ, и повысить им квоты на добычу, также как и общий объем. Но мировая экономика уверенно идет вперед, и если на рынок не выйдет Иран с новыми объемами, то дополнительные небольшие объемы нефти рынок "переварит". По-прежнему ждем достижения ценой нефти марки Brent отметки $80 за баррель", - отмечает эксперт инвесткомпании.

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