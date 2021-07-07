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07 июля 2021 года 11:37

"Финам" рекомендует покупать акции Северстали с прогнозной ценой 1818,4 руб

"Финам" рекомендует покупать акции "Северстали" с прогнозной ценой 1818,4 рубля к середине 2022 года, что предполагает потенциал роста 15,5% от текущего уровня, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

Эксперт Алексей Калачев отмечает следующие позитивные факторы:

- "Северсталь" обеспечена собственными ресурсами, располагает современной производственной базой и расширяет выпуск нишевой и инновационной продукции.

- Компания входит в число наиболее эффективных производителей с самой низкой себестоимостью в отрасли, поддерживает низкий уровень долговой нагрузки и высокий уровень квартальных дивидендных выплат.

Обращает внимание аналитик и на возможные риски. "Введение временных экспортных пошлин окажет негативное влияние на результаты компании, что отразилось в пересмотре целевой цены. Мы считаем, что это влияние будет компенсировано более высокими, чем ожидалось, ценами на продукцию компании", - пишет Калачев.

ПАО "Северсталь" - одна из крупнейших вертикально интегрированных сталелитейных и горнодобывающих компаний с ключевыми активами в России. На долю группы приходится около 16% объема выпуска стали в стране.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
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