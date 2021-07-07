Цены ОФЗ будут консолидироваться вблизи текущих уровней в среду - ПСБ

Цены рублевых гособлигаций на торгах в среду будут консолидироваться вблизи достигнутых уровней, полагает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Монастыршин.

"Кривая доходности ОФЗ п итогам торгов во вторник сместилась вверх на 1-2 б.п. Реакция ОФЗ на ослабление рубля и снижение нефтяных цен оказалась слабой. Позитивными факторами стали снижение доходности UST-10 до 1,35% (минус 7 б.п. к закрытию пятницы), а также относительно небольшой объем предложения нового госдолга. Минфин РФ сообщил, что в среду проведет аукционы по размещению 10-летних ОФЗ-ПД 26239 и 20-летних ОФЗ-ПД 26238 с лимитом по 10 млрд руб. каждый, - отмечает Монастыршин. - В среду ожидаем, что цены рублевых гособлигаций будут консолидироваться вблизи достигнутых уровней. Доходность 10-летних ОФЗ останется в середине диапазона 7,10-7,30% годовых".

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