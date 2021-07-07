Индекс Мосбиржи, вероятно, будет торговаться в диапазоне 3850-3900п в среду - ПСБ

Индекс Мосбиржи, вероятно, будет проторговывать диапазон 3850-3900 пунктов в среду в ожидании "минуток" ФРС, говорится в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ).

"Ввиду не вполне однозначной внешней конъюнктуры индекс Мосбиржи в среду может продолжить проторговывать диапазон 3850-3900 пунктов в ожидании улучшения внешнего фона. Несмотря на некоторый откат цен на нефть, на нефтегазовый сектор по-прежнему смотрим позитивно ввиду приближающихся дивидендных отсечек по ряду "фишек" и дефицита идей в других секторах", - отмечает начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Евгений Локтюхов.

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