Ключевые события среды в РФ и мире - Sber CIB

Аналитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события среды в РФ и мире.

Как говорится в обзоре, в фокусе будут банковская отчётность, макростатистика и протокол заседания ФРС:

- Сбербанк и ВТБ опубликуют показатели за июнь по российским стандартам отчётности;

- В России выйдут данные по инфляции по итогам недели и месяца (19:00 МСК);

- В США ожидаются протокол последнего заседания ФРС (21:00 МСК) и данные по открытым вакансиям (17:00 МСК).

- Еврокомиссия должна опубликовать новые макроэкономические прогнозы (12:00 МСК).

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