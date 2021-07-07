Индекс Мосбиржи начнет торги в среду, скорее всего, в районе 3870-3895п - "Алго Капитал"

Индекс Мосбиржи начнет торговую сессию в среду, скорее всего, в районе 3870-3895 пунктов, говорится в комментарии инвестиционной компании "Алго Капитал".

"Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным изменением в пределах 0,1-0,3%, в районе 3870-3895 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 3860, 3850 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3900, 3920 пунктов. После открытия со сдержанным отклонением индекс Мосбиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации. Этому способствует смешанное утреннее состояние внешнего фона", - прогнозирует старший риск-менеджер Виталий Манжос.

Участники российских торгов во второй половине торгового дня будут привычно ориентироваться на динамику нефтяных фьючерсов и на характер открытия фондового рынка в США, отмечает эксперт инвесткомпании. Косвенное влияние на локальный рынок акций, по его мнению, способна оказать вечерняя публикация майской статистики по количеству открытых вакансий на рынке труда в США (17:00 МСК).

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