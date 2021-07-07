Главный негатив для рубля в текущий момент - бюджетное правило - "Алор Брокер"

Основным негативом для российской валюты в текущий момент является бюджетное правило, полагает главный аналитик инвестиционной компании "Алор Брокер" Алексей Антонов.

"Рубль ослаб во вторник на 1,3%. Можно объяснять это укреплением доллара на мировом рынке или снижением нефтяных цен, вот только при обратной ситуации рубль что-то не очень охотно рос. Все-таки главным негативом для российской валюты остается бюджетное правило, которое работает исходя из цен на нефть, но совершенно не учитывает рост спроса на валюту из-за того, что подорожал весь импорт в результате подъема цен сырьевых активов. Пока не очень сильным сопротивлением по паре доллар/рубль является район 74,6 руб./$1", - отмечает эксперт.

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