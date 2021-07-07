Потенциал роста котировок "префов" Сургутнефтегаза в настоящее время ограничен - BCS Express

Значительного потенциала роста котировок привилегированных акций "Сургутнефтегаза" в настоящее время нет, считает эксперт BCS Express Василий Карпунин.

"Локальная слабость рубля спровоцировала обновление исторических максимумов в котировках привилегированных акций "Сургутнефтегаза" во вторник (+3%). Значительного потенциала для дальнейшего роста нет, однако эти бумаги остаются интересны многим инвесторам, которые балансируют или хеджируют портфели от валютных рисков. 19 июля акции очистятся от высоких дивидендов и упадут на 12-13%", - отмечает аналитик инвестиционной компании.

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