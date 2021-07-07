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Главная  /  Мнения аналитиков  /  Возможен возврат цены нефти к росту в случае хороших данных по запасам нефти в США - ПСБ
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07 июля 2021 года 09:11

Возможен возврат цены нефти к росту в случае хороших данных по запасам нефти в США - ПСБ

Выход хороших данных по запасам нефти в США (среда-четверг) может вернуть котировки нефти марки Brent в диапазон $75-78 за баррель, считает управляющий эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерина Крылова.

"На фоне неопределенности вокруг ОПЕК+ во вторник прошла волна фиксации прибыли и цена нефти марки Brent опустилась ниже $75 за баррель. В целом мы считаем, что сделка будет согласована в том или ином виде, так как ее отмена чревата неконтролируемым наращиванием предложения при еще нестабильном спросе, что уведет нефтяной рынок в состояние профицита предложения и сильно опустит цены на "черное золото". В среду в фокусе будет статистика по запасам от API, в четверг - от Минэнерго США. Хорошие данные могут вернуть котировки нефти марки Brent на траекторию роста, в диапазон $75-78 за баррель", - отмечает Крылова в своем комментарии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова:    МИР-НЕФТЬ-ПРОГНОЗ


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