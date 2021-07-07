Индекс Мосбиржи откроет торги в среду в небольшом минусе - BCS Express

Индекс Мосбиржи откроет торговую сессию в среду в небольшом минусе на фоне сложившегося к утру внешнего фона, говорится в комментарии BCS Express.

"Индекс Мосбиржи во вторник успел побывать выше 3900 пунктов, но уверенности в продолжении подъема к отметке в 4000 пунктов сейчас нет. Импульс снижения может получить продолжение в ближайшие сессии. Этому могут способствовать дивидендные отсечки в тяжеловесных бумагах, которые будут проходить до конца следующей недели. Краткосрочный взгляд на ближайшие перспективы сдержанный", - пишет эксперт Василий Карпунин.

Последний день перед закрытием дивидендных реестров в среду в следующих компаниях, отмечает аналитик: "Татнефть", "РусГидро", "Детский мир", "Самолет", "Русская Аквакультура", "Европейская электротехника", "Химпром" (ап).

Также, указывает Карпунин, в среду ожидается публикация финансового отчета по РСБУ за июнь у Сбербанка.

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