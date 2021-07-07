07 июля 2021 года 09:43
Утренние прогнозы: четкого мнения нет
На утро среды у аналитиков не сложилось четкое мнение о направленности движения рынка акций РФ на открытии торгов.
"Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным изменением в пределах 0,1-0,3%, в районе 3870-3895 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 3860, 3850 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3900, 3920 пунктов. После открытия со сдержанным отклонением индекс Мосбиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации. Этому способствует смешанное утреннее состояние внешнего фона".
BCS Express (Василий Карпунин): "Индекс Мосбиржи откроет торговую сессию в среду в небольшом минусе на фоне сложившегося к утру внешнего фона. Во вторник индекс успел побывать выше 3900 пунктов, но уверенности в продолжении подъема к отметке в 4000 пунктов сейчас нет. Импульс снижения может получить продолжение в ближайшие сессии. Этому могут способствовать дивидендные отсечки в тяжеловесных бумагах, которые будут проходить до конца следующей недели. Краткосрочный взгляд на ближайшие перспективы сдержанный".
Промсвязьбанк (Евгений Локтюхов): "Индекс Мосбиржи в среду может продолжить проторговывать диапазон 3850-3900 пунктов в ожидании улучшения внешнего фона. Несмотря на некоторый откат цен на нефть, на нефтегазовый сектор по-прежнему смотрим позитивно ввиду приближающихся дивидендных отсечек по ряду "фишек" и дефицита идей в других секторах".
"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Внешний фон в среду утром слабо позитивный: американские фьючерсы торгуются без изменений, подрастают цены на металлы, после падения пытается отскочить нефть. Но все-таки риски небольшой коррекции по российскому рынку акций велики. Поводов для роста особых нет, индекс Мосбиржи поднялся выше верхней границы восходящего канала, и ему неплохо было бы вернуться назад".
"Атон": "Российский рынок акций начнет торговую сессию в среду без изменений".
"Велес Капитал" (Елена Кожухова): "Важные краткосрочные поддержки для индексов Мосбиржи и РТС расположены у 3840 и 1625 пунктов соответственно. В целом рынок вполне готов вернуться к росту. Ориентир по индексу Мосбиржи на день - 3840-3940 пунктов.".
Опубликовано: ИА "Финмаркет"
.
07 июля 2021 года 19:38
Москва. 7 июля. Индекс РТС упал в среду второй день подряд вслед за нефтью, однако индекс МосБиржи смог удержаться в плюсе, так же как и накануне, за счет обесценения рубля. читать дальше
.
07 июля 2021 года 19:37
Москва. 7 июля. Доллар и евро перешли к росту на "Московской бирже" в среду вечером, рубль дешевеет к бивалютной корзине на фоне возобновившей снижение нефти. читать дальше
.
07 июля 2021 года 19:09
Москва. 7 июля. Котировки российских еврооблигаций растут в среду на фоне некоторого усиления аппетита инвесторов к рисковым активам после ряда статистики из США, снизившей опасения скорого разворота регулятора в сторону ужесточения денежно-кредитной политики в стране. При этом максимальное повышение наблюдается в долгосрочных бумагах, в то время как кратко- и среднесрочные выпуски демонстрируют более скромную динамику. читать дальше
.
07 июля 2021 года 18:47
Индекс Мосбиржи будет торговаться в четверг, скорее всего, в диапазоне 3840-3940 пунктов, сообщается в комментарии инвестиционной компании "Велес Капитал".
"Индексы Мосбиржи и РТС в среду отступили от внутридневных максимумов, что подтверждает неуверенность покупателей и риски развития падения к... читать дальше
.
07 июля 2021 года 18:20
Вероятно снижение цены энергетического угля на 10-15% к концу текущего года в рамках коррекции на рынке, считает управляющий директор сектора металлургии аналитического управления "Открытие Research" банка "Открытие" Даниил Каримов.
Котировки энергетического угля в Европе и Азии продолжили рост в... читать дальше
.
07 июля 2021 года 17:54
Ключевая ставка Банка России может быть повышена до 7% уже к концу текущего года, считает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова.
"Уровень помесячной инфляции в России восьмой месяц подряд остается повышенным, а инфляционные риски не снижаются. Быстрое восстановление сырьевых рынков, рост... читать дальше
.
07 июля 2021 года 17:20
Возможно снижение доходности еврооблигаций "Евроторга" до 6,5-7% годовых на среднесрочном горизонте, предполагают аналитики "Инвестиционного банка Синара".
"Еврооблигации "Евроторга" снизились на фоне распродажи суверенного долга после введения ЕС санкций в отношении Белоруссии, однако их реакция... читать дальше
.
07 июля 2021 года 16:48
Акции Volkswagen AG интересны для покупки на среднесрочную и долгосрочную перспективу с прогнозной ценой на уровне 245-250 евро за штуку на конец 2021 года, считает эксперт BCS Express Павел Гаврилов.
Новая стратегия Volkswagen на рынке электромобилей помогла акциям компании значительно вырасти... читать дальше
.
07 июля 2021 года 16:19
"Финам" рекомендует покупать акции "Новолипецкого металлургического комбината" (НЛМК) с прогнозной ценой 267,1 рубля до середины 2022 года, что предполагает потенциал роста 16,3% от текущего уровня, сообщается в комментарии инвесткомпании.
Аналитик Алексей Калачев отмечает следующие факторы в... читать дальше
.
07 июля 2021 года 15:49
Индекс S&P 500 проведет предстоящую торговую сессию в среду, вероятно, в диапазоне 4320-4370 пунктов, говорится в комментарии инвестиционной компании "Фридом Финанс".
"Технически S&P 500 продолжает движение в долгосрочном восходящем тренде. Отскок индекса широкого рынка от исторического максимума... читать дальше
.
07 июля 2021 года 15:35
Москва. 7 июля. Доллар и евро дешевеют на "Московской бирже" в среду днем, рубль укрепляется к бивалютной корзине в рамках коррекции после падения накануне и благодаря возобновившей активный рост нефти. читать дальше
.
07 июля 2021 года 15:23
Бумаги "РусАла", "АЛРОСА" и "ММК" являются фаворитами металлургического сектора на российском рынке акций в перспективе второго полугодия текущего года, говорится в обзоре "МКБ Инвестиции".
"Металлургический сектор в России подвержен наибольшей неопределенности с точки зрения потенциального... читать дальше
.
07 июля 2021 года 14:54
Аналитики "ВТБ Мои Инвестиции" рекомендуют инвесторам обратить внимание на акции "РусАла" в связи с высоким потенциалом роста котировок бумаг и ожидаемой доходностью более 30%.
Эксперты инвестиционной платформы отметили в своем аудиоподкасте следующие моменты:
- В ближайшее время "РусАл" может... читать дальше
.
07 июля 2021 года 14:23
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Северстали" с целью 1890 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 4-12 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 23,6%, стоп-приказ: 1390 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.
Эксперты отмечают, что после... читать дальше
.
07 июля 2021 года 13:54
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Darden Restaurants Inc. с целью $170 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-5 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 14%, стоп-приказ: $142,4, говорится в комментарии инвестиционной компании.
"Согласно оценкам J.P. Morgan,... читать дальше
.