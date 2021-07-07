Утренние прогнозы: четкого мнения нет

На утро среды у аналитиков не сложилось четкое мнение о направленности движения рынка акций РФ на открытии торгов.

"Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным изменением в пределах 0,1-0,3%, в районе 3870-3895 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 3860, 3850 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3900, 3920 пунктов. После открытия со сдержанным отклонением индекс Мосбиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации. Этому способствует смешанное утреннее состояние внешнего фона".

BCS Express (Василий Карпунин): "Индекс Мосбиржи откроет торговую сессию в среду в небольшом минусе на фоне сложившегося к утру внешнего фона. Во вторник индекс успел побывать выше 3900 пунктов, но уверенности в продолжении подъема к отметке в 4000 пунктов сейчас нет. Импульс снижения может получить продолжение в ближайшие сессии. Этому могут способствовать дивидендные отсечки в тяжеловесных бумагах, которые будут проходить до конца следующей недели. Краткосрочный взгляд на ближайшие перспективы сдержанный".

Промсвязьбанк (Евгений Локтюхов): "Индекс Мосбиржи в среду может продолжить проторговывать диапазон 3850-3900 пунктов в ожидании улучшения внешнего фона. Несмотря на некоторый откат цен на нефть, на нефтегазовый сектор по-прежнему смотрим позитивно ввиду приближающихся дивидендных отсечек по ряду "фишек" и дефицита идей в других секторах".

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Внешний фон в среду утром слабо позитивный: американские фьючерсы торгуются без изменений, подрастают цены на металлы, после падения пытается отскочить нефть. Но все-таки риски небольшой коррекции по российскому рынку акций велики. Поводов для роста особых нет, индекс Мосбиржи поднялся выше верхней границы восходящего канала, и ему неплохо было бы вернуться назад".

"Атон": "Российский рынок акций начнет торговую сессию в среду без изменений".

"Велес Капитал" (Елена Кожухова): "Важные краткосрочные поддержки для индексов Мосбиржи и РТС расположены у 3840 и 1625 пунктов соответственно. В целом рынок вполне готов вернуться к росту. Ориентир по индексу Мосбиржи на день - 3840-3940 пунктов.".