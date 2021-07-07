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07 июля 2021 года 09:35

Цены рублевых корпоративных бондов в среду не продемонстрируют яркой динамики

Москва. 7 июля. Котировки рублевых корпоративных облигаций в среду, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы Dow Jones Industrial Average и Standard & Poor's 500 снизились по итогам торгов во вторник, отступив от установленных на прошлой неделе рекордных уровней, в то время как Nasdaq Composite вырос до нового максимума. В последние недели американский фондовый рынок вышел на рекордную территорию на фоне оживления экономики США, хотя процесс восстановления замедляют проблемы с поставками. Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing) в июне упал до 60,1 пункта с рекордных 64 пунктов, зафиксированных в мае, свидетельствуют данные Института управления поставками (ISM), опубликованные во вторник. Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных Trading Economics, предусматривал снижение индекса до 63,5 пункта.

Инвесторы также внимательно следили за ситуацией на нефтяном рынке. Цены на нефть развернулись вниз в ходе торгов во вторник, отступив от многолетних максимумов, которых они достигли днем ранее на сообщениях о том, что встреча министров ОПЕК+ была отложена.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют разнонаправленные изменения на торгах в среду. В центре внимания инвесторов - протокол заседания Федеральной резервной системы (ФРС) от 15-16 июня, который будет опубликован в среду в 21:00 МСК. Японский индекс Nikkei 225 опустился по итогам торгов почти на 1%. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:11 МСК вырос на 0,37%, тогда как гонконгский Hang Seng снизился на 0,99%. Южнокорейский индекс Kospi к 8:12 МСК потерял 0,75%. Австралийский индикатор S&P/ASX 200 к 8:13 МСК прибавил 0,65%.

В свою очередь цены на нефть плавно подрастают на торгах в среду после волатильной сессии накануне на фоне неопределенности относительно перспектив нефтедобычи в мире из-за разногласий ОПЕК+. Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:15 МСК в среду составила $74,8 за баррель, что на 0,36% выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник эти контракты подешевели на 3,4%, до $74,53 за баррель, после достижения сессионного максимума на уровне $77,84 за баррель - самой высокой отметки с октября 2018 года. Цена фьючерсов на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи составила к этому времени $73,7 за баррель, что на 0,45% выше итогового значения предыдущей сессии. Накануне стоимость этих контрактов уменьшилась до $73,37 за баррель, опустившись на 2,4%, при этом в ходе торгов котировки поднимались до максимальных с ноября 2014 года $76,98 за баррель.

Во вторник источники "Интерфакса" сообщили, что обсуждение вариантов увеличения нефтедобычи ключевыми участниками сделки ОПЕК+ продолжилось после отмены полноформатной встречи министров коалиции в понедельник. Ранее Россия и Саудовская Аравия согласовали возможность увеличения нефтедобычи ОПЕК+ с августа на фоне растущего дефицита нефти. Обсуждалось несколько вариантов, предполагающих увеличение нефтедобычи с августа на 400 тыс. б/с, а также продление сделки, которая сейчас заканчивается в апреле 2022 года на уровне ограничений в 5,8 млн б/с, до конца 2022 года. Одним из основных вариантов стала возможность ослабления ограничений до апреля (с текущих 5,8 до 2,2 млн б/с), но с продлением срока сделки до конца 2022 года. ОАЭ поддержали увеличение добычи с августа и готовы придерживаться сделки до апреля 2022 года, однако заявили, что не поддержат продление соглашения об ограничении производства нефти после апреля 2022 года, если референтная база страны для снижения добычи не будет повышена с 3,168 до 3,8 млн б/с.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций во вторник упала в 1,8 раза к предыдущему торговому дню и оказалась уже заметно ниже средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" составил 5,213 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 4,047 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали плавное снижение.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 6 июля снизился на 0,06% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 106,97 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds потерял за день 0,04%, опустившись до 720,66 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах снижения оказались облигации "Росбанк-002Р-04" (-0,86%), "Сбербанк-001Р-SBER15" (-0,42%) и "Ростелеком-001P-05R" (MOEX: RTKM) (-0,42%), а в лидерах повышения - облигации "ТМК-001P-02" (+0,46%), "ГТЛК-001Р-15" (+0,22%) и "ВЭБ.РФ-19" (+0,21%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что Сбербанк (MOEX: SBER) России разместил 6,04% выпуска инвестиционных облигаций серии ИОС-GOLD-PRT-CS-3Y-001Р-444R на 60,377 млн рублей. Номинальный объем выпуска - 1 млрд рублей. Срок обращения - 3 года. По выпуску предусмотрен один купон, ставка купона - 0,01% годовых. Предусмотрена также выплата дополнительного дохода. Облигации размещены в рамках программы биржевых облигаций объемом до 1,7 трлн рублей.

ООО "Техно лизинг" завершило размещение 5-летних облигаций серии 001Р-04 объемом 500 млн рублей. Размещение выпуска началось 12 мая. Ставка 1-го купона установлена на уровне 10,75% годовых и зафиксирована на весь срок обращения. Купоны будут выплачиваться ежемесячно, по бондам предусмотрена амортизация: в даты выплат 49-го, 53-го и 57-го купонов будет погашено по 10% номинала. Выпуск размещен в рамках программы облигаций компании серии 001P объемом до 3 млрд рублей. В рамках 10-летней программы облигации могут быть размещены на 10 лет.

"Лизинг-Трейд" разместил облигации серии 001P-03 объемом 500 млн рублей по ставке на уровне 11% годовых. Срок обращения выпуска - 5 лет. Дата начала размещения - 26 мая. По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения: по 8,33% от номинала гасятся в даты выплат 49-59-го купонов. Купоны ежемесячные.

Лизинговая компания "Дельта" разместила 370 тыс. облигаций серии 001Р-01 номинальной стоимостью 1 тыс. рулей каждая. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 10,5% годовых на весь срок обращения. Сбор заявок на выпуск проходил с 18 июня по 1 июля. Выпуск размещен в рамках программы облигаций компании серии 001Р объемом до 10 млрд рублей. Облигации в рамках 10-летней программы также смогут размещаться на срок до 10 лет. Ранее компания на долговой рынок не выходила.

OOO "Ипотечный агент ТБ-1" установило ставку 1-го купона жилищных облигаций с ипотечным покрытием класса "А" объемом 5 млрд 622,5 млн рублей в размере 7,9% годовых. Сбор заявок на выпуск проходил 5-6 июля. Техразмещение запланировано на 8 июля. Номинальный срок обращения выпуска - 13 лет, ожидаемый - 3 года, ожидаемая дюрация - 1,5 года. В качестве кредитной поддержки выступит младший транш в форме выпуска облигаций класса "Б", приобретаемый оригинатором - банком "Тинькофф". В середине июня "Московская биржа" (MOEX: MOEX) зарегистрировала жилищные облигации с ипотечным покрытием ООО "Ипотечный агент ТБ-1" классов "А" и "Б". Облигации класса "А" будут размещены по открытой подписке, класса "Б" - по закрытой. Потенциальным приобретателем класса "Б" выступит Тинькофф банк. Дата погашения бумаг обоих классов - 23 марта 2034 года. Объем облигаций класса "А" - 5 млрд 622,5 млн рублей, класса "Б" - 877,5 млн рублей.

ПАО "СИБУР Холдинг" установило финальный ориентир ставки 1-го купона выпуска 10-летних облигаций с 4-летней офертой серии БО-03 объемом 10 млрд рублей на уровне 7,65% годовых. Ориентиру соответствует доходность к оферте на уровне 7,8% годовых. Сбор заявок прошел 6 июля. Техническое размещение запланировано на 13 июля. Ранее холдинг выходил на рынок облигаций в мае 2020 года, разместив бонды на 15 млрд рублей по ставке купона 5,5% годовых. Других выпусков российских облигаций в обращении нет.

ООО МФК "Займер" (Новосибирск) установило ставку 1-го купона облигаций 2-й серии объемом 500 млн рублей в размере 12,75% годовых. Ставка 2-го и последующих купонов приравнена к ставке 1-го, купоны ежемесячные. Размещение 3-летнего выпуска запланировано на 8 июля, оно пройдет по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Бумаги имеют амортизационную структуру погашения.

МФК "МигКредит" 8 июля проведет сбор заявок на облигации 1-й серии объемом 800 млн рублей. Техническое размещение 3-летних облигаций запланировано на 12 июля. Ставка 1-го купона установлена на уровне 12,25% годовых, к ней приравнены ставки остальных купонов. По выпуску предусмотрена амортизация.

АО "Центральная пригородная пассажирская компания" ("Центральная ППК") на неделе с 12 июля планирует провести сбор заявок инвесторов на приобретение 3-летних облигаций серии П01-БО-03 объемом 4 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона - премия не более 300 базисных пунктов к 3-летним ОФЗ. Сбор заявок пройдет в первой половине июля.

ООО "Городской супермаркет" (операционная компания торговой сети "Азбука вкуса") выставило оферту по соглашению с владельцами по облигациям серии БО-П01 в объеме до 3,5 млрд рублей. Период предъявления бумаг к приобретению - с 16 по 22 июля. Дата приобретения - 26 июля. Цена приобретения - 103,6% от номинала. Выпуск объемом 3,5 млрд рублей был размещен в июне 2019 года по ставке купона 9,5% годовых. По 10-летнему выпуску также предусмотрена оферта с исполнением в июне 2022 года. Других выпусков облигаций компании в обращении в настоящее время нет.

ООО "Агронова-Л" выставило оферту по соглашению с владельцами по облигациям серии 001Р-01 в объеме до 1 млрд рублей. Период предъявления бумаг к приобретению - с 16 по 22 июля. Дата приобретения - 26 июля. Цена приобретения - 100% от номинала. Выпуск был размещен в июле 2020 года по ставке 8,5% годовых. Ставка 2-10-го купонов определяется как ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на 2-й рабочий день, предшествующий дате начала соответствующего купонного периода, плюс 4%. По выпуску предусмотрена 5-летняя оферта. Бонды размещались в рамках бессрочной программы компании объемом 15 млрд рублей. Других облигаций компании в обращении нет.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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