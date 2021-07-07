Рубль слегка укрепляется к доллару и евро на старте торгов на фоне возобновившей укрепление нефти

Москва. 7 июля. Доллар и евро незначительно снижаются на "Московской бирже" в среду утром, рубль подрастает к бивалютной корзине на фоне возобновившей укрепление нефти.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 74,21-74,43 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 74,3675 руб./$1 (-5,5 коп. к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подешевел до 87,9525 руб./EUR1 (-7,75 коп. к закрытию вторника). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 6,52 коп. к уровню закрытия 6 июля, до 80,48 руб.

Доллар при этом оказался на 1,1 руб. выше уровня действующего официального курса, евро - на 94,91 коп. выше официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", небольшое укрепление рубля к доллару и евро на старте торгов 7 июля связано, прежде всего, с наметившейся стабилизацией ситуации на мировых нефтяных площадках после снижения нефтяных цен накануне.

Инвесторы внимательно следят за ситуацией на нефтяном рынке. ОПЕК+ все еще не может договориться об увеличении нефтедобычи с августа. Причина - позиция ОАЭ. Страна не против увеличения добычи, но хочет изменить для себя базу отсчета снижения нефтедобычи - с 3,168 до 3,8 млн б/с.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $74,52 за баррель, что на 0,01% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составила $73,44 за баррель, что на 0,1% выше уровня на закрытие рынка 6 июля.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в среду демонстрируют разнонаправленную динамику: японский Nikkei 225 прибавляет 0,32%, китайский CSI 300 теряет 2,37%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 растет на 0,05%.

Американские фондовые индексы Dow Jones Industrial Average и Standard & Poor's 500 снизились по итогам торгов во вторник, отступив от установленных на прошлой неделе рекордных уровней, в то время как Nasdaq Composite вырос до нового максимума.

Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing) в июне упал до 60,1 пункта с рекордных 64 пунктов, зафиксированных в мае, свидетельствуют данные Института управления поставками (ISM), опубликованные во вторник. Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных Trading Economics, предусматривал снижение индекса до 63,5 пункта. Значение индекса выше 50 пунктов говорит о росте деловой активности в сфере услуг, ниже - об ослаблении.

В центре внимания рынка на этой неделе - протокол заседания Федеральной резервной системы (ФРС) от 15-16 июня, который будет обнародован в среду в 21:00 МСК.