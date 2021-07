Индексы Dow Jones и S&P 500 снизились во вторник, Nasdaq обновил рекорд. Фондовые индексы государств АТР демонстрируют разнонаправленные изменения на торгах в среду. Цены на нефть эталонных марок меняются слабо и разнонаправленно на торгах в среду.

Американские фондовые индексы Dow Jones Industrial Average и Standard & Poor's 500 снизились по итогам торгов во вторник, отступив от установленных на прошлой неделе рекордных уровней, в то время как Nasdaq Composite вырос до нового максимума.

В понедельник торги на фондовых биржах США не проводились в связи с нерабочим днем по случаю Дня независимости, который пришелся на воскресенье.

В последние недели американский фондовый рынок вышел на рекордную территорию на фоне оживления экономики США, хотя процесс восстановления замедляют проблемы с поставками, отмечает MarketWatch.

Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing) в июне упал до 60,1 пункта с рекордных 64 пунктов, зафиксированных в мае, свидетельствуют данные Института управления поставками (ISM), опубликованные во вторник. Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных Trading Economics, предусматривал снижение индекса до 63,5 пункта. Значение индекса выше 50 пунктов говорит о росте деловой активности в сфере услуг, ниже - об ослаблении.

"Проблемы, вызванные нехваткой сырья и кадров, инфляцией и логистическими трудностями, продолжают негативно сказываться на деловой среде", - отмечает глава отдела опросов предприятий сферы услуг ISM Энтони Ньевес.

В центре внимания рынка на этой неделе - протокол заседания Федеральной резервной системы (ФРС) от 15-16 июня, который будет обнародован в среду в 21:00 МСК.

Инвесторы также внимательно следят за ситуацией на нефтяном рынке. Цены на нефть развернулись вниз в ходе торгов во вторник, отступив от многолетних максимумов, которых они достигли днем ранее на сообщениях о том, что встреча министров ОПЕК+ была отложена.

ОПЕК+ все еще не может договориться об увеличении нефтедобычи с августа. Причина - позиция ОАЭ. Страна не против увеличения добычи, но хочет изменить для себя базу отсчета снижения нефтедобычи - с 3,168 до 3,8 млн б/с.

Акции энергетических компаний заметно подешевели во вторник. Котировки бумаг Occidental Petroleum (SPB: OXY) Corp. опустились на 6,4%, APA Corp. - на 4,3%, ConocoPhillips (SPB: COP) - на 3,9%.

Бумаги AMC Entertainment Holdings Inc. упали в цене на 3,9%. Американский оператор сети кинотеатров отказался от планов выносить на голосование акционеров вопрос о выпуске еще 25 млн акций.

Цена бумаг Didi Global Inc., которая на прошлой неделе провела IPO на Нью-йоркской фондовой бирже (NYSE), рухнула на 19,6% после того, как Управление по вопросам киберпространства КНР потребовало удаления мобильного приложения сервиса такси из магазинов приложений, работающих в стране.

Акции еще двух компаний с листингом в США, о проверке которых сообщил в понедельник китайский интернет-регулятор, - платформы для онлайн-заказа грузовиков Full Truck Alliance Co. и рекрутингового сервиса Kanzhun Ltd. - потеряли в цене соответственно 6,7% и 16%.

В то же время бумаги Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) подорожали на 4,7%, достигнув нового рекорда на новостях о том, что министерство обороны США закрыло проект создания облачной инфраструктуры хранения данных JEDI (Joint Enterprise Defense Infrastructure) и объявило о намерении запустить новый проект в этой сфере.

Десятилетний контракт объемом $10 млрд на реализацию JEDI, предусматривающий модернизацию технологической инфраструктуры министерства обороны за счет перемещения его IT-систем с физических серверов в "облако", в 2019 году получила Microsoft Corp. (SPB: MSFT). К новому облачному проекту Минобороны, названному Joint Warfighter Cloud Capability (JWCC), вероятно, получит доступ не только Microsoft, но и Amazon, и другие компании, пишет The Wall Street Journal.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка опустился на 208,98 пункта (0,6%) и составил 34577,37 пункта.

Standard & Poor's 500 снизился на 8,8 пункта (0,2%), до 4343,54 пункта, прервав семидневную череду повышений.

Nasdaq Composite вырос на 24,32 пункта (0,17%) и достиг рекордных 14663,64 пункта.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) демонстрируют разнонаправленные изменения на торгах в среду.

В центре внимания инвесторов - протокол заседания Федеральной резервной системы (ФРС) от 15-16 июня, который будет опубликован в среду в 21:00 МСК.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:01 МСК опустился на 1,24%.

В число лидеров снижения котировок входят акции Mitsui E&S Holdings Co. (-6,7%), T&D Holdings Inc. (-4,8%) и Amada Co. (-4,4%).

Рыночная стоимость инвестиционно-технологической SoftBank Group Corp. уменьшилась на 1%, крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing Co. - на 1,3%, производителя потребительской электроники Sony Group Corp. - на 1,2%, выпускающей полупроводники Advantest Corp. - на 1,2%.

Лидерами роста выступают бумаги Yamato Holdings Co. (+2,4%), Minebea Mitsumi Inc. (+1,5%) и Z Holdings Corp. (+1%).

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:11 МСК вырос на 0,37%, тогда как гонконгский Hang Seng снизился на 0,99%.

Наиболее существенные потери в ходе торгов на Гонконгской фондовой бирже несут акции нефтяных PetroChina Co. (-3,7%) и CNOOC (-2,7%), а также интернет-гиганта Tencent Holdings (-2,5%).

Котировки бумаг онлайн-ритейлера Alibaba Group опустились на 1,9%, интернет-компании Meituan - на 1,8%, производителя потребительской электроники Xiaomi Corp. - на 1,4%.

В лидерах роста оказались акции гонконгского биржевого оператора Hong Kong Exchanges & Clearing (+5,6%), производителя биологических препаратов Wuxi Biologics (Cayman) Inc. (+4,8%) и фармацевтической CSPC Pharmaceutical Group (+2,9%).

Акции китайской XPeng Inc. входящей в тройку крупнейших в стране производителей электромобилей, колеблются на дебютных торгах на Гонконгской бирже. Первая сделка была заключена по цене 168 гонконгских долларов за бумагу, но затем акции подешевели до 159,3 долларов, что на 3,5% ниже цены размещения (165 долларов), пишет Bloomberg.

XPeng провела IPO на 14,02 млрд долларов ($1,8 млрд), разместив 85 млн акций класса "А".

Южнокорейский индекс Kospi к 8:12 МСК потерял 0,75%.

Капитализация одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. сократилась на 0,86%, другого представителя отрасли SK Hynix Inc. - на 1,6%. Бумаги автопроизводителей Hyundai Motor Co. и Kia Corp. потеряли в цене соответственно 1,5% и 1,2%.

Австралийский индикатор S&P/ASX 200 к 8:13 МСК прибавил 0,65%.

Рыночная стоимость одной из крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP Group снизилась на 0,5%, Rio Tinto - выросла на 0,2%. Акции еще одного представителя отрасли Fortescue Metals Group подорожали на 0,5%.

Цены на нефть эталонных марок меняются слабо и разнонаправленно на торгах в среду после волатильной сессии накануне на фоне неопределенности относительно перспектив нефтедобычи в мире из-за разногласий ОПЕК+.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:00 МСК в среду составляет $74,51 за баррель, что на $0,02 (0,03%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник эти контракты подешевели на $2,63 (3,4%), до $74,53 за баррель, после достижения сессионного максимума на уровне $77,84 за баррель - самой высокой отметки с октября 2018 года.

Цена фьючерсов на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $73,42 за баррель, что на $0,05 (0,07%) выше итогового значения предыдущей сессии. Накануне стоимость этих контрактов уменьшилась до $73,37 за баррель, опустившись на $1,79 (2,4%), при этом в ходе торгов котировки поднимались до максимальных с ноября 2014 года $76,98 за баррель.

Во вторник источники "Интерфакса" сообщили, что обсуждение вариантов увеличения нефтедобычи ключевыми участниками сделки ОПЕК+ продолжается после отмены полноформатной встречи министров коалиции в понедельник.

Между тем администрация США призвала ОПЕК+ найти компромиссное решение, которое позволит увеличить нефтедобычу с августа.

Ранее Россия и Саудовская Аравия согласовали возможность увеличения нефтедобычи ОПЕК+ с августа на фоне растущего дефицита нефти. Обсуждалось несколько вариантов, предполагающих увеличение нефтедобычи с августа на 400 тыс. б/с, а также продление сделки, которая сейчас заканчивается в апреле 2022 года на уровне ограничений в 5,8 млн б/с, до конца 2022 года. Одним из основных вариантов стала возможность ослабления ограничений до апреля (с текущих 5,8 до 2,2 млн б/с), но с продлением срока сделки до конца 2022 года.

ОАЭ поддержали увеличение добычи с августа и готовы придерживаться сделки до апреля 2022 года, однако заявили, что не поддержат продление соглашения об ограничении производства нефти после апреля 2022 года, если референтная база страны для снижения добычи не будет повышена с 3,168 до 3,8 млн б/с.

Администрация США следит за ходом обсуждения ОПЕК+ вариантов увеличения нефтедобычи, контактирует с важными участниками, заявила во вторник представитель Белого дома Джен Псаки. При этом Псаки подчеркнула, что США "контактируют с рядом высокопоставленных представителей Саудовской Аравии, ОАЭ, других важных действующих лиц".

С учетом того, что спрос на нефть, как ожидается, существенно вырастет в ближайшие месяцы, трейдеры обеспокоены, что сохранение квот на текущем уровне может привести к еще большему нарушению баланса спроса и предложения на глобальном нефтяном рынке, пишет S&P Global Platts.

"Растут опасения, что отсутствие единства среди группы приведет к снижению стабильности на нефтяном рынке", - отмечают аналитики ANZ.